https://sarabic.ae/20260614/الخارجية-الروسية--يجري-التخطيط-لعقد-لقاء-بين-بوتين-وشي-جين-بينغ-في-قمة-أبيك--1114347444.html
الخارجية الروسية : يجري التخطيط لعقد لقاء بين بوتين وشي جين بينغ في قمة "أبيك"
الخارجية الروسية : يجري التخطيط لعقد لقاء بين بوتين وشي جين بينغ في قمة "أبيك"
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، مارات بيردييف، أن هناك تخطيطًا... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T21:49+0000
2026-06-14T21:49+0000
2026-06-14T21:49+0000
روسيا
الصين
العالم
فلاديمير بوتين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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وقال بيردييف لوكالة "سبوتنيك": "نحن نخطط لعقد لقاء ثنائي مع جمهورية الصين الشعبية على مستوى القادة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق مشاركته فيها، وفق ما أشار إليه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
https://sarabic.ae/20260521/الصين-مستعدون-للعمل-مع-روسيا-لتنفيذ-الاتفاقيات-التي-توصل-إليها-رئيسا-البلدين-لتعزيز-التعاون-1113604203.html
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روسيا, الصين, العالم, فلاديمير بوتين, الرئيس الصيني شي جين بينغ
روسيا, الصين, العالم, فلاديمير بوتين, الرئيس الصيني شي جين بينغ
الخارجية الروسية : يجري التخطيط لعقد لقاء بين بوتين وشي جين بينغ في قمة "أبيك"
أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، مارات بيردييف، أن هناك تخطيطًا لعقد لقاء ثنائي يجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة "أبيك".
وقال بيردييف لوكالة "سبوتنيك": "نحن نخطط لعقد لقاء ثنائي مع جمهورية الصين الشعبية على مستوى القادة".
يُذكر أن قمة "أبيك" ستُعقد في مدينة شنتشن الصينية في الفترة من 18 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق مشاركته فيها، وفق ما أشار إليه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.