الخارجية الروسية : يجري التخطيط لعقد لقاء بين بوتين وشي جين بينغ في قمة "أبيك"

عربي
إيران تعلن إنهاء فوري للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
اتفاق سلام بين أمريكا وإيران... بوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
08:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع اتفاقا قريبا مع إيران.. وطهران تقول إن مذكرة التفاهم تركز على إنهاء الحرب دون التطرق إلى الملف النووي
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260614/الخارجية-الروسية--يجري-التخطيط-لعقد-لقاء-بين-بوتين-وشي-جين-بينغ-في-قمة-أبيك--1114347444.html
الخارجية الروسية : يجري التخطيط لعقد لقاء بين بوتين وشي جين بينغ في قمة "أبيك"
الخارجية الروسية : يجري التخطيط لعقد لقاء بين بوتين وشي جين بينغ في قمة "أبيك"
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، مارات بيردييف، أن هناك تخطيطًا... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T21:49+0000
2026-06-14T21:49+0000
روسيا
الصين
العالم
فلاديمير بوتين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقال بيردييف لوكالة "سبوتنيك": "نحن نخطط لعقد لقاء ثنائي مع جمهورية الصين الشعبية على مستوى القادة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق مشاركته فيها، وفق ما أشار إليه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
https://sarabic.ae/20260521/الصين-مستعدون-للعمل-مع-روسيا-لتنفيذ-الاتفاقيات-التي-توصل-إليها-رئيسا-البلدين-لتعزيز-التعاون-1113604203.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, العالم, فلاديمير بوتين, الرئيس الصيني شي جين بينغ
روسيا, الصين, العالم, فلاديمير بوتين, الرئيس الصيني شي جين بينغ

الخارجية الروسية : يجري التخطيط لعقد لقاء بين بوتين وشي جين بينغ في قمة "أبيك"

21:49 GMT 14.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، مارات بيردييف، أن هناك تخطيطًا لعقد لقاء ثنائي يجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة "أبيك".
وقال بيردييف لوكالة "سبوتنيك": "نحن نخطط لعقد لقاء ثنائي مع جمهورية الصين الشعبية على مستوى القادة".

يُذكر أن قمة "أبيك" ستُعقد في مدينة شنتشن الصينية في الفترة من 18 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
الصين: مستعدون للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين لتعزيز التعاون
21 مايو, 07:35 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق مشاركته فيها، وفق ما أشار إليه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала