https://sarabic.ae/20260614/العراق-الزيدي-يلغي-مشروعين-أحدهما-أثيرت-بشأنه-شبهات-فساد-1114331102.html
العراق... الزيدي يلغي مشروعين أحدهما أثيرت بشأنه "شبهات فساد"
العراق... الزيدي يلغي مشروعين أحدهما أثيرت بشأنه "شبهات فساد"
سبوتنيك عربي
قرر رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، إلغاء مشروعَي السكك الحديدية وتطوير مطار بغداد الدولي. 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T08:46+0000
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وقال مصدر حكومي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار الإلغاء شمل مشروع السكك الحديدية الذي صادقت عليه الحكومة السابقة، إضافة إلى مشروع تطوير مطار بغداد الدولي، الذي أثيرت بشأنه شبهات فساد خلال الفترة الماضية".من ناحيته، وصف وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، عبر مواقع التواصل، قرارات رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بأنها "شجاعة وجريئة"، لافتًا إلى أن الأخير "قرر إلغاء مشروع السكك المُكلف والمرهق للدولة (قبل أسبوع)، كذلك إلغاء مشروع تطوير مطار بغداد، اليوم الأحد، إضافة إلى سحب يد وإحالة للتقاعد لمدير الموانئ (قبل أسبوع)".يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي عقد جلسة، أمس السبت، برئاسة علي فالح الزيدي، أقرّ خلالها حزمة قرارات تتعلق بملفي الكهرباء والوقود، إلى جانب تعليق استيراد القمح مؤقتًا لحين انتهاء الموسم التسويقي للمحصول المحلي في البلاد.وكان مجلس النواب العراقي قد منح، الشهر الماضي، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي.
https://sarabic.ae/20260519/حصر-السلاح-أمام-الاختبار-هل-تنجح-حكومة-الزيدي-في-حسم-أخطر-ملفات-العراق؟-1113506727.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق... الزيدي يلغي مشروعين أحدهما أثيرت بشأنه "شبهات فساد"
08:46 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 09:02 GMT 14.06.2026)
قرر رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، إلغاء مشروعَي السكك الحديدية وتطوير مطار بغداد الدولي.
وقال مصدر حكومي في تصريحات لوكالة
الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار الإلغاء شمل مشروع السكك الحديدية الذي صادقت عليه الحكومة السابقة، إضافة إلى مشروع تطوير مطار بغداد الدولي، الذي أثيرت بشأنه شبهات فساد خلال الفترة الماضية".
من ناحيته، وصف وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، عبر مواقع التواصل، قرارات رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بأنها "شجاعة وجريئة"، لافتًا إلى أن الأخير "قرر إلغاء مشروع السكك المُكلف والمرهق للدولة (قبل أسبوع)، كذلك إلغاء مشروع تطوير مطار بغداد، اليوم الأحد، إضافة إلى سحب يد وإحالة للتقاعد لمدير الموانئ (قبل أسبوع)".
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي عقد جلسة، أمس السبت، برئاسة علي فالح الزيدي، أقرّ خلالها حزمة قرارات تتعلق بملفي الكهرباء والوقود، إلى جانب تعليق استيراد القمح مؤقتًا لحين انتهاء الموسم التسويقي للمحصول المحلي في البلاد.
وكان مجلس النواب العراقي قد منح، الشهر الماضي، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي
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