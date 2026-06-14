العراق... الزيدي يلغي مشروعين أحدهما أثيرت بشأنه "شبهات فساد"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
اتفاق سلام بين أمريكا وإيران... بوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
08:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260614/العراق-الزيدي-يلغي-مشروعين-أحدهما-أثيرت-بشأنه-شبهات-فساد-1114331102.html
العراق... الزيدي يلغي مشروعين أحدهما أثيرت بشأنه "شبهات فساد"
العراق... الزيدي يلغي مشروعين أحدهما أثيرت بشأنه "شبهات فساد"
سبوتنيك عربي
قرر رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، إلغاء مشروعَي السكك الحديدية وتطوير مطار بغداد الدولي. 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T08:46+0000
2026-06-14T09:02+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0e/1114331234_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ed36f62c2a57853d6e55ac3960cbb992.jpg
وقال مصدر حكومي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار الإلغاء شمل مشروع السكك الحديدية الذي صادقت عليه الحكومة السابقة، إضافة إلى مشروع تطوير مطار بغداد الدولي، الذي أثيرت بشأنه شبهات فساد خلال الفترة الماضية".من ناحيته، وصف وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، عبر مواقع التواصل، قرارات رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بأنها "شجاعة وجريئة"، لافتًا إلى أن الأخير "قرر إلغاء مشروع السكك المُكلف والمرهق للدولة (قبل أسبوع)، كذلك إلغاء مشروع تطوير مطار بغداد، اليوم الأحد، إضافة إلى سحب يد وإحالة للتقاعد لمدير الموانئ (قبل أسبوع)".يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي عقد جلسة، أمس السبت، برئاسة علي فالح الزيدي، أقرّ خلالها حزمة قرارات تتعلق بملفي الكهرباء والوقود، إلى جانب تعليق استيراد القمح مؤقتًا لحين انتهاء الموسم التسويقي للمحصول المحلي في البلاد.وكان مجلس النواب العراقي قد منح، الشهر الماضي، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي.
https://sarabic.ae/20260519/حصر-السلاح-أمام-الاختبار-هل-تنجح-حكومة-الزيدي-في-حسم-أخطر-ملفات-العراق؟-1113506727.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0e/1114331234_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_b39e2e9619a7399880a27b8910661e04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

العراق... الزيدي يلغي مشروعين أحدهما أثيرت بشأنه "شبهات فساد"

08:46 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 09:02 GMT 14.06.2026)
© REUTERS IRAQI PRIME MINISTER MEDIA OFFICEرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي
رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© REUTERS IRAQI PRIME MINISTER MEDIA OFFICE
تابعنا عبر
قرر رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، إلغاء مشروعَي السكك الحديدية وتطوير مطار بغداد الدولي.
وقال مصدر حكومي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار الإلغاء شمل مشروع السكك الحديدية الذي صادقت عليه الحكومة السابقة، إضافة إلى مشروع تطوير مطار بغداد الدولي، الذي أثيرت بشأنه شبهات فساد خلال الفترة الماضية".
من ناحيته، وصف وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، عبر مواقع التواصل، قرارات رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بأنها "شجاعة وجريئة"، لافتًا إلى أن الأخير "قرر إلغاء مشروع السكك المُكلف والمرهق للدولة (قبل أسبوع)، كذلك إلغاء مشروع تطوير مطار بغداد، اليوم الأحد، إضافة إلى سحب يد وإحالة للتقاعد لمدير الموانئ (قبل أسبوع)".
الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
حصر السلاح أمام الاختبار... هل تنجح حكومة الزيدي في حسم أخطر ملفات العراق؟
19 مايو, 12:00 GMT
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي عقد جلسة، أمس السبت، برئاسة علي فالح الزيدي، أقرّ خلالها حزمة قرارات تتعلق بملفي الكهرباء والوقود، إلى جانب تعليق استيراد القمح مؤقتًا لحين انتهاء الموسم التسويقي للمحصول المحلي في البلاد.
وكان مجلس النواب العراقي قد منح، الشهر الماضي، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала