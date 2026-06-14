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تحطم مقاتلة أمريكية يتسبب باندلاع حريق شاسع في ولاية واشنطن.. فيديو
تحطم مقاتلة أمريكية يتسبب باندلاع حريق شاسع في ولاية واشنطن.. فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز "إف أيه -18 هورنت" تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، إثر اصطدامها بمنطقة جبلية في مقاطعة ياكيما بولاية واشنطن، ما أدى إلى اندلاع... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T08:33+0000
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وأكدت السلطات الأمريكية نجاة الطيار، بعد أن تمكن من القفز بالمظلة قبل تحطم الطائرة، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.وذكر مكتب مقاطعة ياكيما أن الحادث وقع قرب بحيرة "ريمروك"، وتسبب في اشتعال النيران بأجزاء من غابة "أوكانوغان - ويناتشي" الوطنية.ودفعت السلطات بفرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع، مع إجلاء المتنزهين والمخيمين احترازيًا، فيما شاركت مروحيات وآليات متخصصة في عمليات احتواء الحريق ومنع امتداده.وأوضح سلاح مشاة البحرية الأمريكية أن الطائرة تتبع للجناح الجوي الثالث المتمركز في قاعدة "ميرامار" بولاية كاليفورنيا، مؤكدًا أن "الحادث وقع خلال مهمة تدريبية روتينية، مع فتح تحقيق لتحديد أسبابه وملابساته".
https://sarabic.ae/20260331/القوات-الجوية-الأمريكية-لـسبوتنيك-تحطم-مقاتلة-إف-35-قرب-مدينة-لاس-فيغاس-1112164203.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تحطم مقاتلة أمريكية يتسبب باندلاع حريق شاسع في ولاية واشنطن.. فيديو
تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز "إف أيه -18 هورنت" تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، إثر اصطدامها بمنطقة جبلية في مقاطعة ياكيما بولاية واشنطن، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات واسع في محيط موقع الحادث.
وأكدت السلطات الأمريكية نجاة الطيار، بعد أن تمكن من القفز بالمظلة قبل تحطم الطائرة، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.
وذكر مكتب مقاطعة ياكيما أن الحادث وقع قرب بحيرة "ريمروك"، وتسبب في اشتعال النيران بأجزاء من غابة "أوكانوغان - ويناتشي" الوطنية.
ودفعت السلطات بفرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع، مع إجلاء المتنزهين والمخيمين احترازيًا، فيما شاركت مروحيات وآليات متخصصة في عمليات احتواء الحريق ومنع امتداده.
وأوضح سلاح مشاة البحرية الأمريكية أن الطائرة تتبع للجناح الجوي الثالث المتمركز في قاعدة "ميرامار" بولاية كاليفورنيا، مؤكدًا أن "الحادث وقع خلال مهمة تدريبية روتينية، مع فتح تحقيق لتحديد أسبابه وملابساته".