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طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عالم سبوتنيك
اتفاق سلام بين أمريكا وإيران... بوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف
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ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
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صدى الحياة
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مساحة حرة
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المقهى الثقافي
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الكافيين بين المتعة والخطورة
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خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
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كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
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تحطم مقاتلة أمريكية يتسبب باندلاع حريق شاسع في ولاية واشنطن.. فيديو
تحطم مقاتلة أمريكية يتسبب باندلاع حريق شاسع في ولاية واشنطن.. فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز "إف أيه -18 هورنت" تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، إثر اصطدامها بمنطقة جبلية في مقاطعة ياكيما بولاية واشنطن، ما أدى إلى اندلاع... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T08:33+0000
2026-06-14T08:33+0000
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وأكدت السلطات الأمريكية نجاة الطيار، بعد أن تمكن من القفز بالمظلة قبل تحطم الطائرة، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.وذكر مكتب مقاطعة ياكيما أن الحادث وقع قرب بحيرة "ريمروك"، وتسبب في اشتعال النيران بأجزاء من غابة "أوكانوغان - ويناتشي" الوطنية.ودفعت السلطات بفرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع، مع إجلاء المتنزهين والمخيمين احترازيًا، فيما شاركت مروحيات وآليات متخصصة في عمليات احتواء الحريق ومنع امتداده.وأوضح سلاح مشاة البحرية الأمريكية أن الطائرة تتبع للجناح الجوي الثالث المتمركز في قاعدة "ميرامار" بولاية كاليفورنيا، مؤكدًا أن "الحادث وقع خلال مهمة تدريبية روتينية، مع فتح تحقيق لتحديد أسبابه وملابساته".
https://sarabic.ae/20260331/القوات-الجوية-الأمريكية-لـسبوتنيك-تحطم-مقاتلة-إف-35-قرب-مدينة-لاس-فيغاس-1112164203.html
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تحطم مقاتلة أمريكية يتسبب باندلاع حريق شاسع في ولاية واشنطن.. فيديو

08:33 GMT 14.06.2026
© AP Photoطائرات مقاتلة أمريكية
طائرات مقاتلة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز "إف أيه -18 هورنت" تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، إثر اصطدامها بمنطقة جبلية في مقاطعة ياكيما بولاية واشنطن، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات واسع في محيط موقع الحادث.
وأكدت السلطات الأمريكية نجاة الطيار، بعد أن تمكن من القفز بالمظلة قبل تحطم الطائرة، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.
وذكر مكتب مقاطعة ياكيما أن الحادث وقع قرب بحيرة "ريمروك"، وتسبب في اشتعال النيران بأجزاء من غابة "أوكانوغان - ويناتشي" الوطنية.
ودفعت السلطات بفرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع، مع إجلاء المتنزهين والمخيمين احترازيًا، فيما شاركت مروحيات وآليات متخصصة في عمليات احتواء الحريق ومنع امتداده.
ف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
القوات الجوية الأمريكية لـ"سبوتنيك": تحطم مقاتلة "إف-35" قرب مدينة لاس فيغاس
31 مارس, 22:40 GMT
وأوضح سلاح مشاة البحرية الأمريكية أن الطائرة تتبع للجناح الجوي الثالث المتمركز في قاعدة "ميرامار" بولاية كاليفورنيا، مؤكدًا أن "الحادث وقع خلال مهمة تدريبية روتينية، مع فتح تحقيق لتحديد أسبابه وملابساته".
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