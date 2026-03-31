https://sarabic.ae/20260331/القوات-الجوية-الأمريكية-لـسبوتنيك-تحطم-مقاتلة-إف-35-قرب-مدينة-لاس-فيغاس-1112164203.html
القوات الجوية الأمريكية لـ"سبوتنيك": تحطم مقاتلة إف-35 قرب مدينة لاس فيغاس
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات الجوية الأميركية تحطم مقاتلة من طراز "إف-35" شمال مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، مؤكدة نجاة الطيار وإصابته بجروح طفيفة.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102255/01/1022550135_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_6511c22d06a3fe5e562cdb3c91fb3242.jpg
https://sarabic.ae/20260216/سياسي-هولندي-يمكن-اختراق-المقاتلة-إف-35-مثل-آيفون-1110412904.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102255/01/1022550135_0:31:3000:2281_1920x0_80_0_0_83035ea4fb70a9e8a09a5fad1c3c19af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
القوات الجوية الأمريكية لـ"سبوتنيك": تحطم مقاتلة إف-35 قرب مدينة لاس فيغاس
22:40 GMT 31.03.2026 (تم التحديث: 22:42 GMT 31.03.2026)
حصري
أعلنت القوات الجوية الأميركية تحطم مقاتلة من طراز "إف-35" شمال مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، مؤكدة نجاة الطيار وإصابته بجروح طفيفة.
واشنطن – سبوتنيك. وقالت القوات الجوية في تصريحات لـ"سبوتنيك": "اليوم، تحطمت طائرة مقاتلة
من طراز إف-35 من قاعدة نيليس الجوية شمال لاس فيغاس".
وأضافت، "وقع الحادث على بعد حوالي 25 ميلاً شمال شرق إنديان سبرينغز بولاية نيفادا وذلك على أراضي نطاق الاختبار
والتدريب في نيفادا".
ولفتت إلى أن "خدمات الطوارئ موجودة بالفعل في مكان الحادث، ولا يوجد تهديد للمناطق المأهولة بالسكان"، مشيرةً إلى أن "الطيار آمن ويعالج من إصابات طفيفة".