سياسي هولندي: يمكن اختراق المقاتلة "إف-35" مثل "آيفون"

سياسي هولندي: يمكن اختراق المقاتلة "إف-35" مثل "آيفون"

يعتقد السكرتير العام لوزارة الدفاع الهولندية، غيس تيونمان، أن المقاتلات من طراز"إف-35" يمكن اختراقها بالطريقة نفسها التي يتم فيها اختراق هاتف "آيفون". 16.02.2026, سبوتنيك عربي

وصرح تيونمان، اليوم الاثنين، في البرنامج الذي بثته إذاعة "بي إن إر": "سأقول الشيء الذي لا ينبغي عليّ أن أقوله، لكن سأقول على أي حال... يمكن اختراق "إف-35" تماما مثل "آيفون".واشتكى السياسي الهولندي من صعوبة تكيّف الطائرة المقاتلة "إف-35" مع الصواريخ الأوروبية، مثلا، "ميتييور" و"ستورم شادو" و"سكالب-إج".برأيه، يجب على أوروبا أن تأخذ زمام المبادرة وتكيّف برنامج "إف-35" مع احتياجاتها.وأضاف تيونمان: "لكن يمكن أن ننجز ذلك بأنفسنا والسؤال الوحيد هو ما إذا كان سيتم السماح لنا. وإذا بدأنا هذا الأمر بشكل جدي مع النرويجيين والبولنديين فسيصبح واضحا إذا كان الأمريكيون جاهزين لتحديد موقفهم".

