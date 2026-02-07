https://sarabic.ae/20260207/بريطانيا-ترسل-ستة-مقاتلات-إف-35-إلى-قبرص-مع-تصاعد-التوتر-حول-إيران-1110087228.html

بريطانيا ترسل ستة مقاتلات "إف-35" إلى قبرص مع تصاعد التوتر حول إيران

سبوتنيك عربي

أرسلت بريطانيا ستة مقاتلات من طراز "إف-35" إلى قاعدة عسكرية في أكروتيري بقبرص، في ظل تصاعد التوترات حول إيران، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام بريطاينة. 07.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت صحيفة "التايمز":"نشرت بريطانيا المقاتلات في قاعدة سلاح الجو في أكروتيري لتعزيز الأمن، على خلفية المخاوف من احتمال قيام الولايات المتحدة بشن هجوم على إيران وجرّ المنطقة إلى صراع أوسع. غادرت ستة طائرات "إف-35 بي" يوم الجمعة قاعدة سلاح الجو في مارهام".وذكرت الصحيفة أن مقاتلات "تايفون" متواجدة بالفعل في القاعدة على نحو دائم.وفي قوت سابق، اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن المفاوضات مع إيران سارت بشكل إيجابي، مؤكدًا أنها ستتواصل مطلع الأسبوع المقبل.وقال ترامب في تصريحات صحافية:وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في 28 كانون الثاني/يناير بأن "أسطولًا" من السفن الأمريكية يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبرام "صفقة" تتضمن التخلّي الكامل عن الأسلحة النووية.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

