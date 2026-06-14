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رئيس "أرض الصومال" يجري أول زيارة إلى إسرائيل... صور وفيديو
رئيس "أرض الصومال" يجري أول زيارة إلى إسرائيل... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
وصل رئيس "أرض الصومال"، عبد الرحمن محمد عبد الله، اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية إلى إسرائيل، بعد اعتراف تل أبيب بها، وكان في استقباله الرئيس الإسرائيلي،... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T10:25+0000
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ونشر هرتسوغ عبر منصة "إكس"، صورا وفيديو من استقباله لرئيس "أرض الصومال".وتشمل الزيارة افتتاح سفارة "أرض الصومال" في إسرائيل، غدا الاثنين، وسلسلة من الاجتماعات الحكومية الرامية إلى توسيع التعاون في مجالات الأمن والتجارة وتكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة والتنمية الإقليمية.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أصبحت إسرائيل أول دولة في العالم تعترف بـ"أرض الصومال".يشار إلى أن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وسلطنة عمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا، أدانوا وبأشد العبارات "الخطوة التي أقدم عليها ما يسمى إقليم "أرض الصومال" بافتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة".واعتبر الوزراء في بيان مشترك، أن "هذه الخطوة غير قانونية ومرفوضة، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى كونها مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة".وأكد البيان أن "أي إجراءات أو تحركات من هذا النوع لا يترتب عليها أي أثر قانوني، ولا تغيّر من الوضع القانوني للقدس باعتبارها أرضا محتلة تخضع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".وأصبحت إسرائيل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ "صوماليلاند" (أرض الصومال)، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".وكشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، يوم 11 فبراير/ شباط الماضي، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة.وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة، مشدداً على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.وقال: إن "بعض الدول في المنطقة قد تكون لها مصالح في هذا الاعتراف، لكنه امتنع عن تسميتها"، وأضاف: "من الواضح أن البعض قد يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة".يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
https://sarabic.ae/20260528/لماذا-تتصارع-القوى-الكبرى-على-القرن-الأفريقي-هل-حققت-إسرائيل-أهدافها-في-إقليم-أرض-الصومال؟-1113837086.html
https://sarabic.ae/20260521/مصر-تدين-افتتاح-سفارة-مزعومة-لإقليم-أرض-الصومال-في-القدس-1113606161.html
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رئيس "أرض الصومال" يجري أول زيارة إلى إسرائيل... صور وفيديو

10:25 GMT 14.06.2026
© REUTERS Ronen Zvulunالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، يستقبل رئيس "أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، تل أبيب، 14 يونيو/ حزيران 2026
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، يستقبل رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، تل أبيب، 14 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© REUTERS Ronen Zvulun
تابعنا عبر
وصل رئيس "أرض الصومال"، عبد الرحمن محمد عبد الله، اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية إلى إسرائيل، بعد اعتراف تل أبيب بها، وكان في استقباله الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
ونشر هرتسوغ عبر منصة "إكس"، صورا وفيديو من استقباله لرئيس "أرض الصومال".
وتشمل الزيارة افتتاح سفارة "أرض الصومال" في إسرائيل، غدا الاثنين، وسلسلة من الاجتماعات الحكومية الرامية إلى توسيع التعاون في مجالات الأمن والتجارة وتكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة والتنمية الإقليمية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أصبحت إسرائيل أول دولة في العالم تعترف بـ"أرض الصومال".
يشار إلى أن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وسلطنة عمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا، أدانوا وبأشد العبارات "الخطوة التي أقدم عليها ما يسمى إقليم "أرض الصومال" بافتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة".
واعتبر الوزراء في بيان مشترك، أن "هذه الخطوة غير قانونية ومرفوضة، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى كونها مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة".
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وأكد البيان أن "أي إجراءات أو تحركات من هذا النوع لا يترتب عليها أي أثر قانوني، ولا تغيّر من الوضع القانوني للقدس باعتبارها أرضا محتلة تخضع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأصبحت إسرائيل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ "صوماليلاند" (أرض الصومال)، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.
وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
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مصر تدين افتتاح سفارة مزعومة لإقليم "أرض الصومال" في القدس
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وكشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، يوم 11 فبراير/ شباط الماضي، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة.
وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة، مشدداً على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.
وقال: إن "بعض الدول في المنطقة قد تكون لها مصالح في هذا الاعتراف، لكنه امتنع عن تسميتها"، وأضاف: "من الواضح أن البعض قد يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة".
يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
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