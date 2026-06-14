طائرات مسيرة صينية تضيء الليل لتسريع حصاد القمح... فيديو
© Photo / xالصين تستخدم الطائرات المسيرة كإضاة في الليل لانجاز حصاد القمح بسرعة...فيديو
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تشهد مقاطعة آنهوي شرقي الصين نشاطا متزايدا مع دخول موسم حصاد القمح ذروته، حيث وصلت المحاصيل في مختلف المناطق إلى مرحلة النضج الكامل بالتزامن مع أجواء صيفية مستقرة ومناسبة، ما أتاح للمزارعين تكثيف أعمال الحصاد والاستفادة من الظروف المناخية الملائمة.
وفي إحدى المزارع بمدينة خفي التابعة للمقاطعة، واصل مشغلو الآليات الزراعية أعمالهم على مدار الساعة باستخدام الحصادات المدمجة، في إطار جهود تهدف إلى تسريع وتيرة الحصاد وضمان جمع المحصول في الوقت المناسب.
ولتعزيز كفاءة العمل خلال ساعات الليل، لجأت شركة إمداد الطاقة المحلية إلى استخدام طائرات مسيرة مجهزة بكشافات ضوئية عالية القدرة، لتوفير إضاءة واسعة لمواقع الحصاد ومساندة العاملين في إنجاز مهامهم بسلاسة.
Drones provide nighttime lighting for farmers…— China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) June 8, 2026
In a race against the summer rains, farmers in China rely on drones to provide nighttime illumination, allowing round the clock wheat harvesting and speeding up the collection of the crop before weather conditions change. pic.twitter.com/7F7FXdcNoD
ويعكس توظيف التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي بالصين التوجه المتنامي نحو تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات الزراعية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة خلال مواسم الحصاد.