https://sarabic.ae/20260614/في-أقل-من-5-ساعات-شقيقان-يحتفلان-بفوزين-مع-منتخبين-مختلفين-في-كأس-العالم--1114343375.html
في أقل من 5 ساعات.. شقيقان يحتفلان بفوزين مع منتخبين مختلفين في كأس العالم
في أقل من 5 ساعات.. شقيقان يحتفلان بفوزين مع منتخبين مختلفين في كأس العالم
سبوتنيك عربي
شهدت منافسات كأس العالم 2026 حدثاً استثنائياً بعدما حقق الشقيقان جون وهاري سوتار، الفوز، مع منتخبين مختلفين خلال ساعات قليلة. 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T17:43+0000
2026-06-14T17:43+0000
2026-06-14T17:43+0000
أخبار كرة القدم
أستراليا
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114285464_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59e64bd6d8f1a73f7807ec595134c5e6.jpg
فقد أسهم جون سوتار في فوز إسكتلندا على هايتي، فيما شارك شقيقه هاري سوتار أساسياً في انتصار أستراليا على تركيا، بفارق زمني لم يتجاوز نحو خمس ساعات بين المباراتين، وفقا لمواقع رياضية. وينحدر الشقيقان من مدينة أبردين الإسكتلندية، إلا أن والدتهما أسترالية، ما أتاح لهاري تمثيل المنتخب الأسترالي بعد أن سبق له اللعب في الفئات السنية لمنتخب إسكتلندا. ولا تعد هذه الحالة الأولى من نوعها في كرة القدم الدولية، إذ سبق أن مثل الشقيقان جيروم بواتينغ وكيفن برينس بواتينغ منتخبين مختلفين، كما يدافع نيكو ويليامز عن ألوان إسبانيا، بينما يمثل شقيقه الأكبر إينياكي ويليامز منتخب غانا.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260611/دراسة-تكشف-كيف-تؤثر-متابعة-مباريات-كأس-العالم-على-الحالة-النفسية-1114266259.html
https://sarabic.ae/20260610/السنغال-تكشف-حقيقة-المشاهد-المتداولة-لتفتيش-لاعبيها-قبل-رحلة-كأس-العالمفيديو-1114241572.html
أستراليا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114285464_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_afeefe737772ef87d5ab0d3d03e9c260.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار كرة القدم, أستراليا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
أخبار كرة القدم, أستراليا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
في أقل من 5 ساعات.. شقيقان يحتفلان بفوزين مع منتخبين مختلفين في كأس العالم
شهدت منافسات كأس العالم 2026 حدثاً استثنائياً بعدما حقق الشقيقان جون وهاري سوتار، الفوز، مع منتخبين مختلفين خلال ساعات قليلة.
فقد أسهم جون سوتار في فوز إسكتلندا على هايتي، فيما شارك شقيقه هاري سوتار أساسياً في انتصار أستراليا على تركيا، بفارق زمني لم يتجاوز نحو خمس ساعات بين المباراتين
، وفقا لمواقع رياضية.
وينحدر الشقيقان من مدينة أبردين الإسكتلندية، إلا أن والدتهما أسترالية، ما أتاح لهاري تمثيل المنتخب الأسترالي بعد أن سبق له اللعب في الفئات السنية لمنتخب إسكتلندا.
وفي المقابل، واصل جون مسيرته الدولية مع المنتخب الإسكتلندي، الذي استهل مشواره في البطولة بفوز ثمين على هايتي.
ولا تعد هذه الحالة الأولى من نوعها في كرة القدم الدولية، إذ سبق أن مثل الشقيقان جيروم بواتينغ وكيفن برينس بواتينغ منتخبين مختلفين، كما يدافع نيكو ويليامز عن ألوان إسبانيا، بينما يمثل شقيقه الأكبر إينياكي ويليامز منتخب غانا.
وتقام بطولة كأس العالم 2026
في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.