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إعلام: ترجيحات بمقتل 8 من أفراد طاقم القاذفة "بي-52" المتحطمة في كاليفورنيا.. فيديو
إعلام: ترجيحات بمقتل 8 من أفراد طاقم القاذفة "بي-52" المتحطمة في كاليفورنيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن قاعدة إدواردز الجوية، بأن المؤشرات الأولية ترجح مقتل ثمانية من أفراد طاقم القاذفة الاستراتيجية الأميركية "بي-52" التي تحطمت... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T23:56+0000
2026-06-15T23:56+0000
قاذفة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وذكرت التقارير، أنه "يُعتقد أن ثمانية من أفراد الطاقم قد لقوا حتفهم في تحطم القاذفة (بي-52)".وذكرت القاعدة في منشور على منصة "إكس" أن الطائرة أقلعت من مطار "إدواردز" عند الساعة 11:20 صباحا (9:20 مساء بتوقيت موسكو)، قبل أن تتعرض لحادث التحطم بعد دقائق قليلة من الإقلاعويأتي هذا الحادث بينما لم تصدر القوات الجوية الأمريكية أي بيان تفصيلي حتى اللحظة بشأن نتائج التحقيق أو وضع الطاقم.وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز "إف أيه -18 هورنت" تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، إثر اصطدامها بمنطقة جبلية في مقاطعة ياكيما بولاية واشنطن، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات واسع في محيط موقع الحادث.
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قاذفة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
قاذفة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: ترجيحات بمقتل 8 من أفراد طاقم القاذفة "بي-52" المتحطمة في كاليفورنيا.. فيديو

23:56 GMT 15.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbisتحلق قاذفة قنابل من طراز "بي 52" تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق ميدان التدريب في بابراد خلال مناورة عسكرية بعنوان "الذئب الحديدي 2016".
تحلق قاذفة قنابل من طراز بي 52 تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق ميدان التدريب في بابراد خلال مناورة عسكرية بعنوان الذئب الحديدي 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن قاعدة إدواردز الجوية، بأن المؤشرات الأولية ترجح مقتل ثمانية من أفراد طاقم القاذفة الاستراتيجية الأميركية "بي-52" التي تحطمت في ولاية كاليفورنيا.
وذكرت التقارير، أنه "يُعتقد أن ثمانية من أفراد الطاقم قد لقوا حتفهم في تحطم القاذفة (بي-52)".
كانت قاعدة "إدواردز" الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أفادت بأن قاذفة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها.
وذكرت القاعدة في منشور على منصة "إكس" أن الطائرة أقلعت من مطار "إدواردز" عند الساعة 11:20 صباحا (9:20 مساء بتوقيت موسكو)، قبل أن تتعرض لحادث التحطم بعد دقائق قليلة من الإقلاع
ويأتي هذا الحادث بينما لم تصدر القوات الجوية الأمريكية أي بيان تفصيلي حتى اللحظة بشأن نتائج التحقيق أو وضع الطاقم.
وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز "إف أيه -18 هورنت" تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، إثر اصطدامها بمنطقة جبلية في مقاطعة ياكيما بولاية واشنطن، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات واسع في محيط موقع الحادث.
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