https://sarabic.ae/20260615/إعلام-ثلاث-ناقلات-نفط-إيرانية-وسفينتان-تحملان-سلعا-أساسية-عبرت-الحصار-البحري-الأمريكي-1114379086.html

إعلام: ثلاث ناقلات نفط إيرانية وسفينتان تحملان سلعا أساسية عبرت الحصار البحري الأمريكي

إعلام: ثلاث ناقلات نفط إيرانية وسفينتان تحملان سلعا أساسية عبرت الحصار البحري الأمريكي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة للغاية، بأن ثلاث ناقلات نفط إيرانية على الأقل وسفينتي شحن تحملان سلعًا أساسية تمكنت من عبور الحصار... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T21:28+0000

2026-06-15T21:28+0000

2026-06-15T21:28+0000

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وقالت قناة "برس تي في" الإيرانية أمس الاثنين: "نجحت ثلاث ناقلات نفط إيرانية على الأقل وسفينتا شحن تحملان سلعًا أساسية في اختراق الحصار البحري الأميركي".ويأتي ذلك بعد إعلان إيران والولايات المتحدة استكمال العمل على مذكرة تفاهم يُفترض توقيعها في سويسرا في 19 يونيو الجاري.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ رفع العقوبات المفروضة على إيران إذا التزمت طهران بما هو متوقع منها.من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران، بغض النظر عن أي اتفاق مع الولايات المتحدة، ما لم تُغير طهران سلوكها في قضايا مثل أسلحة الدمار الشامل.وقالت فون دير لاين للصحفيين قبيل اجتماع لمجموعة السبع في فرنسا، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات بعد التوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران: "لدينا إطار من العقوبات [على إيران] يستند إلى عاملين رئيسيين: الأول هو انتهاكات حقوق الإنسان، والثاني يتعلق بأسلحة الدمار الشامل. ومبدأ العقوبات هو أننا نحتاج إلى تغيير حقيقي على أرض الواقع قبل أن نتمكن من رفعها".وأضافت أن "العقوبات موجودة لتغيير السلوك، وإذا تغيّر هذا السلوك بشكل موثوق وقابل للتحقق، عندها يمكن رفع العقوبات. أما طالما لا يوجد تغيير سلوكي، فلا يمكن رفع العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وأسلحة الدمار الشامل".واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260615/ترامب-يعلن-توقيع-مذكرة-التفاهم-مع-إيران-1114373121.html

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