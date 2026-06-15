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"بي كيه - 16 إي"... زوارق هجومية روسية تحقق نجاحا كبيرا في أفريقيا
"بي كيه - 16 إي"... زوارق هجومية روسية تحقق نجاحا كبيرا في أفريقيا
سبوتنيك عربي
أثبتت الزوارق الهجومية الروسية من طراز "بي كيه - 16 إي" كفاءة عالية في تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية داخل إفريقيا، خاصة في مواجهة الجماعات المسلحة غير... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
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وبحسب "سبوتنيك أفريقيا"، فإن الطلب زاد على هذا النوع من الزوارق الهجومية خاصة في الدول الأفريقية التي تواجه جيوشها مجموعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية قريبة من سواحل أو مجاري مائية.وتتميز هذه الزوارق بفاعلية عملياتية عالية، حيث تمثل سهولة المناورة والقدرة على تنفيذ عمليات النقل والإنزال السريع من أبرز مزاياها في البيئات القتالية المختلفة.ويمكن استخدام هذه الزوارق في مهام نقل وإنزال سريع للقوات الهجومية، حيث تستطيع نقل ما يصل إلى 19 فردا وإنزالهم على الشاطئ بسرعة توفر عنصر المباغتة الذي يساهم في إنجاح أي عملية هجومية.كما تضم هذه الزوارق مقصورة قيادة وحجرة للقوات مزودتين بحماية مدرعة.وتصل السرعة القصوى للزورق إلى 42 عقدة بحرية، بما يعادل نحو 77 كيلومترا في الساعة، فيما يبلغ مداه التشغيلي أكثر من 400 ميل بحري (نحو 741 كلم).ويمكن تزويد الزورق بتسليح متنوع يشمل أربع رشاشات عيار 7.62 مم أو رشاشين عيار 12.7 مم، بما يعزز قدراته في تنفيذ مهام الدعم الناري وتأمين عمليات الإنزال والنقل البحري.
https://sarabic.ae/20230926/المشروع-12418-زورق-روسي-يدمر-أساطيل-العدو-بصواريخ-موجهة-1081431613.html
https://sarabic.ae/20240810/بطلقات-545-ملم-مدفع-رشاش-روسي-جديد-يضرب-الأسواق-1091603778.html
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أخبار العالم الآن, أفريقيا, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار

"بي كيه - 16 إي"... زوارق هجومية روسية تحقق نجاحا كبيرا في أفريقيا

14:48 GMT 15.06.2026
© Photoزوارق هجومية روسية
زوارق هجومية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
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أثبتت الزوارق الهجومية الروسية من طراز "بي كيه - 16 إي" كفاءة عالية في تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية داخل إفريقيا، خاصة في مواجهة الجماعات المسلحة غير النظامية والتنظيمات الإرهابية.
وبحسب "سبوتنيك أفريقيا"، فإن الطلب زاد على هذا النوع من الزوارق الهجومية خاصة في الدول الأفريقية التي تواجه جيوشها مجموعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية قريبة من سواحل أو مجاري مائية.
وحدات بحرية روسية تضم زوارق حاملة للصواريخ الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
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26 سبتمبر 2023, 20:01 GMT
وتتميز هذه الزوارق بفاعلية عملياتية عالية، حيث تمثل سهولة المناورة والقدرة على تنفيذ عمليات النقل والإنزال السريع من أبرز مزاياها في البيئات القتالية المختلفة.
ويمكن استخدام هذه الزوارق في مهام نقل وإنزال سريع للقوات الهجومية، حيث تستطيع نقل ما يصل إلى 19 فردا وإنزالهم على الشاطئ بسرعة توفر عنصر المباغتة الذي يساهم في إنجاح أي عملية هجومية.
كما تضم هذه الزوارق مقصورة قيادة وحجرة للقوات مزودتين بحماية مدرعة.
بيتشينغ مدفع رشاش روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
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وتصل السرعة القصوى للزورق إلى 42 عقدة بحرية، بما يعادل نحو 77 كيلومترا في الساعة، فيما يبلغ مداه التشغيلي أكثر من 400 ميل بحري (نحو 741 كلم).
ويمكن تزويد الزورق بتسليح متنوع يشمل أربع رشاشات عيار 7.62 مم أو رشاشين عيار 12.7 مم، بما يعزز قدراته في تنفيذ مهام الدعم الناري وتأمين عمليات الإنزال والنقل البحري.
© Sputnik"المشروع 21820".. سفينة إنزال روسية تجمع بين السرعة والمناورة
المشروع 21820.. سفينة إنزال روسية تجمع بين السرعة والمناورة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
"المشروع 21820".. سفينة إنزال روسية تجمع بين السرعة والمناورة
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