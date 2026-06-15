https://sarabic.ae/20260615/بي-كيه---16-إي-زوارق-هجومية-روسية-تحقق-نجاحا-كبيرا-في-أفريقيا-1114369272.html
"بي كيه - 16 إي"... زوارق هجومية روسية تحقق نجاحا كبيرا في أفريقيا
"بي كيه - 16 إي"... زوارق هجومية روسية تحقق نجاحا كبيرا في أفريقيا
سبوتنيك عربي
أثبتت الزوارق الهجومية الروسية من طراز "بي كيه - 16 إي" كفاءة عالية في تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية داخل إفريقيا، خاصة في مواجهة الجماعات المسلحة غير... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T14:48+0000
2026-06-15T14:48+0000
2026-06-15T14:48+0000
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وبحسب "سبوتنيك أفريقيا"، فإن الطلب زاد على هذا النوع من الزوارق الهجومية خاصة في الدول الأفريقية التي تواجه جيوشها مجموعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية قريبة من سواحل أو مجاري مائية.وتتميز هذه الزوارق بفاعلية عملياتية عالية، حيث تمثل سهولة المناورة والقدرة على تنفيذ عمليات النقل والإنزال السريع من أبرز مزاياها في البيئات القتالية المختلفة.ويمكن استخدام هذه الزوارق في مهام نقل وإنزال سريع للقوات الهجومية، حيث تستطيع نقل ما يصل إلى 19 فردا وإنزالهم على الشاطئ بسرعة توفر عنصر المباغتة الذي يساهم في إنجاح أي عملية هجومية.كما تضم هذه الزوارق مقصورة قيادة وحجرة للقوات مزودتين بحماية مدرعة.وتصل السرعة القصوى للزورق إلى 42 عقدة بحرية، بما يعادل نحو 77 كيلومترا في الساعة، فيما يبلغ مداه التشغيلي أكثر من 400 ميل بحري (نحو 741 كلم).ويمكن تزويد الزورق بتسليح متنوع يشمل أربع رشاشات عيار 7.62 مم أو رشاشين عيار 12.7 مم، بما يعزز قدراته في تنفيذ مهام الدعم الناري وتأمين عمليات الإنزال والنقل البحري.
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أخبار العالم الآن, أفريقيا, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار
أخبار العالم الآن, أفريقيا, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار
"بي كيه - 16 إي"... زوارق هجومية روسية تحقق نجاحا كبيرا في أفريقيا
أثبتت الزوارق الهجومية الروسية من طراز "بي كيه - 16 إي" كفاءة عالية في تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية داخل إفريقيا، خاصة في مواجهة الجماعات المسلحة غير النظامية والتنظيمات الإرهابية.
وبحسب "سبوتنيك أفريقيا"، فإن الطلب زاد على هذا النوع من الزوارق الهجومية خاصة في الدول الأفريقية التي تواجه جيوشها مجموعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية قريبة من سواحل أو مجاري مائية.
26 سبتمبر 2023, 20:01 GMT
وتتميز هذه الزوارق بفاعلية عملياتية عالية، حيث تمثل سهولة المناورة
والقدرة على تنفيذ عمليات النقل والإنزال السريع من أبرز مزاياها في البيئات القتالية المختلفة.
ويمكن استخدام هذه الزوارق في مهام نقل وإنزال سريع للقوات الهجومية
، حيث تستطيع نقل ما يصل إلى 19 فردا وإنزالهم على الشاطئ بسرعة توفر عنصر المباغتة الذي يساهم في إنجاح أي عملية هجومية.
كما تضم هذه الزوارق مقصورة قيادة وحجرة للقوات مزودتين بحماية مدرعة.
وتصل السرعة القصوى للزورق إلى 42 عقدة بحرية، بما يعادل نحو 77 كيلومترا في الساعة، فيما يبلغ مداه التشغيلي أكثر من 400 ميل بحري (نحو 741 كلم).
ويمكن تزويد الزورق بتسليح متنوع
يشمل أربع رشاشات عيار 7.62 مم أو رشاشين عيار 12.7 مم، بما يعزز قدراته في تنفيذ مهام الدعم الناري وتأمين عمليات الإنزال والنقل البحري.