https://sarabic.ae/20260615/صدمة-كبرى-شبح-الطقس-يضرب-مباراة-السعودية-وأوروغواي-1114377947.html
صدمة كبرى... شبح الطقس يضرب مباراة السعودية وأوروغواي
صدمة كبرى... شبح الطقس يضرب مباراة السعودية وأوروغواي
سبوتنيك عربي
يستهل المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة قوية أمام منتخب أوروغواي فجر الثلاثاء، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T20:47+0000
2026-06-15T20:47+0000
2026-06-15T20:47+0000
رياضة
كأس العالم 2026
السعودية
مجتمع
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ويتطلع الأخضر إلى تحقيق بداية مثالية وحصد نقاط ثمينة أمام منافس يمتلك تاريخًا عريقًا في المونديال، خاصة في ظل وجود منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر ضمن المجموعة، مما يجعل الانطلاقة الإيجابية عاملًا مهمًا لتعزيز فرص التأهل إلى الدور المقبل.ووفقًا لما ذكره الإعلامي نواف العقيل، فإن درجات الحرارة قد تصل إلى 33 درجة مئوية، بينما ستجعل الرطوبة المرتفعة الأجواء أكثر صعوبة، إذ سيشعر المتواجدون وكأن الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية، وفقا لما ذكره موقع "كورة" الرياضي.وتترقب الجماهير آخر المستجدات المتعلقة بالأحوال الجوية، في ظل المخاوف من تأثيرها على سير اللقاء أو احتمال تأخير انطلاقه، في مباراة تحظى باهتمام واسع من أنصار المنتخب السعودي.
https://sarabic.ae/20260615/ليفربول-يقترب-من-استعادة-داروين-من-الهلال-السعودي-1114374050.html
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رياضة, كأس العالم 2026, السعودية
رياضة, كأس العالم 2026, السعودية
صدمة كبرى... شبح الطقس يضرب مباراة السعودية وأوروغواي
يستهل المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة قوية أمام منتخب أوروغواي فجر الثلاثاء، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، في واحدة من أبرز مباريات الدور الأول.
ويتطلع الأخضر إلى تحقيق بداية مثالية وحصد نقاط ثمينة أمام منافس يمتلك تاريخًا عريقًا في المونديال، خاصة في ظل وجود منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر ضمن المجموعة، مما يجعل الانطلاقة الإيجابية عاملًا مهمًا لتعزيز فرص التأهل إلى الدور المقبل.
لكن بعيدًا عن الجوانب الفنية، ألقت الظروف الجوية بظلالها على أجواء المواجهة قبل ساعات من انطلاقها، بعدما أصدرت الجهات المختصة في مدينة ميامي تحذيرات من موجة حر شديدة من المتوقع أن تستمر طوال يوم المباراة.
ووفقًا لما ذكره الإعلامي نواف العقيل، فإن درجات الحرارة قد تصل إلى 33 درجة مئوية، بينما ستجعل الرطوبة المرتفعة الأجواء أكثر صعوبة، إذ سيشعر المتواجدون وكأن الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية، وفقا لما ذكره موقع "كورة" الرياضي.
وأضاف أن موعد انطلاق المباراة سيتزامن مع أجواء حارة ورطبة، حيث يُتوقع أن تبلغ درجة الحرارة نحو 31 درجة مئوية، إلى جانب فرص لهطول الأمطار تصل إلى 40%، مع احتمالية حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وبرق متكرر.
وتترقب الجماهير آخر المستجدات المتعلقة بالأحوال الجوية، في ظل المخاوف من تأثيرها على سير اللقاء أو احتمال تأخير انطلاقه، في مباراة تحظى باهتمام واسع من أنصار المنتخب السعودي.