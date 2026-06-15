https://sarabic.ae/20260615/ليفربول-يقترب-من-استعادة-داروين-من-الهلال-السعودي-1114374050.html
ليفربول يقترب من استعادة داروين من الهلال السعودي
ليفربول يقترب من استعادة داروين من الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
تتجه أنظار نادي ليفربول الإنجليزي نحو استعادة المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من نادي الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية. 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T17:53+0000
2026-06-15T17:53+0000
2026-06-15T17:53+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي
ليفربول
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0f/1114374156_0:0:1168:657_1920x0_80_0_0_d94e692b244702cc431661f4922e6883.jpg
وكان نونيز قد انتقل إلى الهلال قبل بداية موسم (2025 / 2026) في صفقة بلغت قيمتها نحو 46 مليون جنيه إسترليني، ضمن تحركات النادي السعودي لتعزيز صفوفه.ومنذ انضمامه، خاض اللاعب 24 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، قبل أن تتراجع مشاركته تدريجيا مع الفريق نتيجة تغييرات فنية أثرت على موقعه في التشكيلة الأساسية.وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن عودة نونيز إلى ليفربول باتت شبه مؤكدة، على أن يعلن عن الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء بطولة كأس العالم، مع التركيز الحالي للاعب على مشواره الدولي مع منتخب أوروغواي.وأشارت إلى أن اللاعب سيغادر الهلال عقب نهاية مشاركته في المونديال، دون صدور إعلان رسمي خلال الفترة القريبة.وتعد هذه الخطوة المحتملة خيارا لتعزيز الخيارات الهجومية في ليفربول، في ظل سعي النادي لزيادة العمق الهجومي وتوفير بدائل إضافية في الخط الأمامي خلال الموسم المقبل.
https://sarabic.ae/20250809/رسميا-الهلال-السعودي-يعلن-التعاقد-مع-النجم-الأوروغواياني-داروين-نونيز-1103557608.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0f/1114374156_61:0:937:657_1920x0_80_0_0_83607cd554d39e37c0a961baa8153b9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, ليفربول, أخبار العالم الآن
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, ليفربول, أخبار العالم الآن
ليفربول يقترب من استعادة داروين من الهلال السعودي
تتجه أنظار نادي ليفربول الإنجليزي نحو استعادة المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من نادي الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وكان نونيز قد انتقل إلى الهلال قبل بداية موسم (2025 / 2026) في صفقة بلغت قيمتها نحو 46 مليون جنيه إسترليني، ضمن تحركات النادي السعودي
لتعزيز صفوفه.
ومنذ انضمامه، خاض اللاعب 24 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، قبل أن تتراجع مشاركته تدريجيا مع الفريق نتيجة تغييرات فنية أثرت على موقعه في التشكيلة الأساسية.
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن عودة نونيز إلى ليفربول باتت شبه مؤكدة، على أن يعلن عن الصفقة
بشكل رسمي بعد انتهاء بطولة كأس العالم، مع التركيز الحالي للاعب على مشواره الدولي مع منتخب أوروغواي.
وأشارت إلى أن اللاعب سيغادر الهلال عقب نهاية مشاركته في المونديال، دون صدور إعلان رسمي خلال الفترة القريبة.
وتعد هذه الخطوة المحتملة خيارا لتعزيز الخيارات الهجومية في ليفربول
، في ظل سعي النادي لزيادة العمق الهجومي وتوفير بدائل إضافية في الخط الأمامي خلال الموسم المقبل.