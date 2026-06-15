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https://sarabic.ae/20260615/ليفربول-يقترب-من-استعادة-داروين-من-الهلال-السعودي-1114374050.html
ليفربول يقترب من استعادة داروين من الهلال السعودي
ليفربول يقترب من استعادة داروين من الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
تتجه أنظار نادي ليفربول الإنجليزي نحو استعادة المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من نادي الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية. 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T17:53+0000
2026-06-15T17:53+0000
مجتمع
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وكان نونيز قد انتقل إلى الهلال قبل بداية موسم (2025 / 2026) في صفقة بلغت قيمتها نحو 46 مليون جنيه إسترليني، ضمن تحركات النادي السعودي لتعزيز صفوفه.ومنذ انضمامه، خاض اللاعب 24 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، قبل أن تتراجع مشاركته تدريجيا مع الفريق نتيجة تغييرات فنية أثرت على موقعه في التشكيلة الأساسية.وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن عودة نونيز إلى ليفربول باتت شبه مؤكدة، على أن يعلن عن الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء بطولة كأس العالم، مع التركيز الحالي للاعب على مشواره الدولي مع منتخب أوروغواي.وأشارت إلى أن اللاعب سيغادر الهلال عقب نهاية مشاركته في المونديال، دون صدور إعلان رسمي خلال الفترة القريبة.وتعد هذه الخطوة المحتملة خيارا لتعزيز الخيارات الهجومية في ليفربول، في ظل سعي النادي لزيادة العمق الهجومي وتوفير بدائل إضافية في الخط الأمامي خلال الموسم المقبل.
https://sarabic.ae/20250809/رسميا-الهلال-السعودي-يعلن-التعاقد-مع-النجم-الأوروغواياني-داروين-نونيز-1103557608.html
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رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, ليفربول, أخبار العالم الآن
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, ليفربول, أخبار العالم الآن

ليفربول يقترب من استعادة داروين من الهلال السعودي

17:53 GMT 15.06.2026
© Photo / x.comالمهاجم الأوروغوياني داروين نونيز بنادي الهلال السعودي
المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز بنادي الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© Photo / x.com
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تتجه أنظار نادي ليفربول الإنجليزي نحو استعادة المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من نادي الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وكان نونيز قد انتقل إلى الهلال قبل بداية موسم (2025 / 2026) في صفقة بلغت قيمتها نحو 46 مليون جنيه إسترليني، ضمن تحركات النادي السعودي لتعزيز صفوفه.
ومنذ انضمامه، خاض اللاعب 24 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، قبل أن تتراجع مشاركته تدريجيا مع الفريق نتيجة تغييرات فنية أثرت على موقعه في التشكيلة الأساسية.
ليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
مجتمع
رسميا.. الهلال السعودي يعلن التعاقد مع النجم الأوروغواياني داروين نونيز
9 أغسطس 2025, 20:39 GMT
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن عودة نونيز إلى ليفربول باتت شبه مؤكدة، على أن يعلن عن الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء بطولة كأس العالم، مع التركيز الحالي للاعب على مشواره الدولي مع منتخب أوروغواي.
وأشارت إلى أن اللاعب سيغادر الهلال عقب نهاية مشاركته في المونديال، دون صدور إعلان رسمي خلال الفترة القريبة.
وتعد هذه الخطوة المحتملة خيارا لتعزيز الخيارات الهجومية في ليفربول، في ظل سعي النادي لزيادة العمق الهجومي وتوفير بدائل إضافية في الخط الأمامي خلال الموسم المقبل.
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