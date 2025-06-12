https://sarabic.ae/20250612/النصر-السعودي-يكشف-حقيقة-مفاوضاته-مع-مهاجم-فريقه-لتمديد-عقده-1101584169.html
النصر السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم فريقه لتمديد عقده
النصر السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم فريقه لتمديد عقده
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن هناك شكوكا حول استمرار مهاجم فريق النصر السعودي، جون دوران، مع فريقه في ظل فترة الانتقالات السنوية. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T07:42+0000
2025-06-12T07:42+0000
2025-06-12T07:42+0000
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رياضة
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ونقلت صحيفة "الرياضية"، صباح اليوم الخميس، عن مصادر خاصة، أن الدولي الكولومبي جون دوران، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، تحوم شكوك كبيرة حول مستقبله في الموسم الرياضي الجديد مع النادي. وأوضحت المصادر نفسها أنه لا مفاوضات جارية مع اللاعب وقد يخرج بنظام الإعارة، بسبب صعوبات يواجهها على المستوى الشخصي، ما أثّر على حالته الذهنية واستقراره الفني.ويفترض أن تتضح الصورة النهائية بشأن مستقبل جون دوران، خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب فتح باب الانتقالات الصيفية، في يوليو/ تموز المقبل.وفي السياق ذاته، حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشائعات المتعلقة بمستقبله مع نادي النصر السعودي.وانضم رونالدو (40 عاما) إلى النصر عام 2023، وينتهي عقده الحالي في 30 يونيو/ حزيران الجاري.وأعلن رونالدو، في وقت سابق، عدم وجود أي نية لديه للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025. وقال: "رغم تلقي العديد من الدعوات والعروض، كانت هناك محادثات واتصالات، لكن يجب التفكير على المدى القريب والمتوسط والبعيد".
https://sarabic.ae/20250529/النصر-السعودي-يكشف-موقفه-من-تجديد-عقد-رونالدو-1101106472.html
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رياضة, ترتيب الدوري السعودي, السعودية, نادي النصر السعودي
رياضة, ترتيب الدوري السعودي, السعودية, نادي النصر السعودي
النصر السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم فريقه لتمديد عقده
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن هناك شكوكا حول استمرار مهاجم فريق النصر السعودي، جون دوران، مع فريقه في ظل فترة الانتقالات السنوية.
ونقلت صحيفة "الرياضية"، صباح اليوم الخميس، عن مصادر خاصة، أن الدولي الكولومبي جون دوران، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، تحوم شكوك كبيرة حول مستقبله في الموسم الرياضي الجديد مع النادي.
وأوضحت المصادر نفسها أنه لا مفاوضات جارية مع اللاعب وقد يخرج بنظام الإعارة، بسبب صعوبات يواجهها على المستوى الشخصي، ما أثّر على حالته الذهنية واستقراره الفني.
وأشارت المصادر نفسها إلى وجود أندية أبدت استعدادها لاستعارته، في حال قرر النصر السعودي
التخلي عنه رسميا.
ويفترض أن تتضح الصورة النهائية بشأن مستقبل جون دوران، خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب فتح باب الانتقالات الصيفية، في يوليو/ تموز المقبل.
وفي السياق ذاته، حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشائعات المتعلقة بمستقبله مع نادي النصر السعودي.
ونقلت تقارير عدة، تصريحا لرونالدو، بعدما قاد المنتخب البرتغالي للتتويج بدوري أمم أوروبا في ميونخ، أن "رونالدو أكد أنه سيواصل اللعب مع نادي النصر السعودي"، قائلا: "لن يتغير أي شيء. اللعب للنصر؟ نعم".
وانضم رونالدو (40 عاما) إلى النصر عام 2023، وينتهي عقده الحالي في 30 يونيو/ حزيران الجاري.
وأعلن رونالدو، في وقت سابق، عدم وجود أي نية
لديه للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025. وقال: "رغم تلقي العديد من الدعوات والعروض، كانت هناك محادثات واتصالات، لكن يجب التفكير على المدى القريب والمتوسط والبعيد".