https://sarabic.ae/20260615/طهران-سيتم-التوصل-لاتفاق-نهائي-وسيكون-ملزما-عبر-قرار-يصدر-عن-مجلس-الأمن-1114365334.html

طهران: سيتم التوصل لاتفاق نهائي وسيكون ملزما عبر قرار يصدر عن مجلس الأمن

طهران: سيتم التوصل لاتفاق نهائي وسيكون ملزما عبر قرار يصدر عن مجلس الأمن

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة زمنية محددة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيكون ملزما عبر قرار يصدر عن... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T13:47+0000

2026-06-15T13:47+0000

2026-06-15T13:47+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "من المقرر أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة زمنية محددة، وأن يكون ملزماً عبر قرار يصدر عن مجلس الأمن".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، "اكتمال الاتفاق مع إيران" موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أنه تم الانتهاء من صياغة نص "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، مشيرًا إلى أن التوقيع الرسمي عليها سيجري في سويسرا، يوم الجمعة المقبل.وأضاف المسؤول الإيراني، أن مفاوضات جديدة ستُعقد خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، مشددًا على أن طهران ستتخذ إجراءاتها الخاصة في حال وقوع أي خروقات من الطرف الآخر.وكانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران اندلعت في 28 فبراير/شباط 2026، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، إضافة إلى تدمير مواقع داخل إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، فضلاً عن إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.ترامب: أدرس حماية الشرق الأوسط مقابل 20% من إيرادات المنطقة

https://sarabic.ae/20260615/ترامب-يشيد-بدور-بوتين-وشي-في-تسهيل-التوصل-إلى-تسوية-مع-إيران-1114349134.html

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