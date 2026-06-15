مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية: صمود إيران أعاد رسم أولويات التفاوض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
08:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع اتفاقا قريبا مع إيران.. وطهران تقول إن مذكرة التفاهم تركز على إنهاء الحرب دون التطرق إلى الملف النووي
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260615/مدير-مركز-إسلام-آباد-للدراسات-السياسية-صمود-إيران-أعاد-رسم-أولويات-التفاوض-1114371960.html
مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية: صمود إيران أعاد رسم أولويات التفاوض
مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية: صمود إيران أعاد رسم أولويات التفاوض
سبوتنيك عربي
أوضح مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية، الدكتور عبد الكريم شاه، من باكستان، أن "مناقشة الملفات الأكثر تعقيدا بين الولايات المتحدة وإيران ستتم خلال فترة... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T16:23+0000
2026-06-15T16:23+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bfd87f61064646410a1c76c7079eab70.jpg
وأوضح شاه، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "إغلاق مضيق هرمز أفرزته الحرب على إيران، وأدى إلى تضرر الاقتصاد العالمي، نتيجة توقف امدادات النفط وارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، ما أدى إلى إحراج واشنطن"، لافتا إلى أن "إيران ما زالت متمسكة بدورها في حماية وتنظيم الملاحة الدولية، من دون فرض أي رسوم على حركة العبور، بالتنسيق مع سلطنة عمان".ولفت شاه إلى أن "إيران ما زالت متمسكة بحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن تعليق النشاط النووي الإيراني لفترة محددة يصب في مصلحة ترامب، خاصة أن صبر إيران وقدرتها على الصمود فاقا التوقعات وتسببا في إحراج الإدارة الأمريكية، ما أدى إلى تراجع شعبية ترامب إلى أقل من 40%، وانعكس سلبا على الاقتصاد العالمي".
https://sarabic.ae/20260615/طهران-سيتم-التوصل-لاتفاق-نهائي-وسيكون-ملزما-عبر-قرار-يصدر-عن-مجلس-الأمن-1114365334.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e0e7096994c340058c45a2a11caa622d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مضيق هرمز
تقارير سبوتنيك, حصري, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مضيق هرمز

مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية: صمود إيران أعاد رسم أولويات التفاوض

16:23 GMT 15.06.2026
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
تابعنا عبر
حصري
أوضح مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية، الدكتور عبد الكريم شاه، من باكستان، أن "مناقشة الملفات الأكثر تعقيدا بين الولايات المتحدة وإيران ستتم خلال فترة الهدنة الممتدة لستين يوما، بعد الاتفاق المبدئي بين الطرفين الذي ينص على إعادة فتح مضيق هرمز، وإزالة الألغام منه، ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية".
وأوضح شاه، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "إغلاق مضيق هرمز أفرزته الحرب على إيران، وأدى إلى تضرر الاقتصاد العالمي، نتيجة توقف امدادات النفط وارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، ما أدى إلى إحراج واشنطن"، لافتا إلى أن "إيران ما زالت متمسكة بدورها في حماية وتنظيم الملاحة الدولية، من دون فرض أي رسوم على حركة العبور، بالتنسيق مع سلطنة عمان".
وأشار إلى أن "الورقة الوحيدة التي تمتلكها الولايات المتحدة للضغط على إيران تتمثل في الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات عنها، في ظل تضرر الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، وأن ذلك يتزامن مع قبول طهران بشروط ومتطلبات تفكيك المنشآت النووية وتعليق نشاطها النووي".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
طهران: سيتم التوصل لاتفاق نهائي وسيكون ملزما عبر قرار يصدر عن مجلس الأمن
13:47 GMT

وأضاف أن "العقبات الرئيسية أمام الاتفاق تتمثل في إنهاء الحرب على كافة الجبهات، ولا سيما أن إسرائيل تستطيع نسف كل هذه الجهود، إلى جانب العقبات المرتبطة بالصواريخ بعيدة المدى، وأذرع إيران في الخارج، فضلا عن وجود القوات الأمريكية أمام خليج عمان والقواعد الأمريكية في دول الخليج".

ولفت شاه إلى أن "إيران ما زالت متمسكة بحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن تعليق النشاط النووي الإيراني لفترة محددة يصب في مصلحة ترامب، خاصة أن صبر إيران وقدرتها على الصمود فاقا التوقعات وتسببا في إحراج الإدارة الأمريكية، ما أدى إلى تراجع شعبية ترامب إلى أقل من 40%، وانعكس سلبا على الاقتصاد العالمي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала