https://sarabic.ae/20260615/مدير-مركز-إسلام-آباد-للدراسات-السياسية-صمود-إيران-أعاد-رسم-أولويات-التفاوض-1114371960.html
مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية: صمود إيران أعاد رسم أولويات التفاوض
مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية: صمود إيران أعاد رسم أولويات التفاوض
سبوتنيك عربي
أوضح مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية، الدكتور عبد الكريم شاه، من باكستان، أن "مناقشة الملفات الأكثر تعقيدا بين الولايات المتحدة وإيران ستتم خلال فترة... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T16:23+0000
2026-06-15T16:23+0000
2026-06-15T16:23+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bfd87f61064646410a1c76c7079eab70.jpg
وأوضح شاه، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "إغلاق مضيق هرمز أفرزته الحرب على إيران، وأدى إلى تضرر الاقتصاد العالمي، نتيجة توقف امدادات النفط وارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، ما أدى إلى إحراج واشنطن"، لافتا إلى أن "إيران ما زالت متمسكة بدورها في حماية وتنظيم الملاحة الدولية، من دون فرض أي رسوم على حركة العبور، بالتنسيق مع سلطنة عمان".ولفت شاه إلى أن "إيران ما زالت متمسكة بحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن تعليق النشاط النووي الإيراني لفترة محددة يصب في مصلحة ترامب، خاصة أن صبر إيران وقدرتها على الصمود فاقا التوقعات وتسببا في إحراج الإدارة الأمريكية، ما أدى إلى تراجع شعبية ترامب إلى أقل من 40%، وانعكس سلبا على الاقتصاد العالمي".
https://sarabic.ae/20260615/طهران-سيتم-التوصل-لاتفاق-نهائي-وسيكون-ملزما-عبر-قرار-يصدر-عن-مجلس-الأمن-1114365334.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e0e7096994c340058c45a2a11caa622d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مضيق هرمز
تقارير سبوتنيك, حصري, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مضيق هرمز
مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية: صمود إيران أعاد رسم أولويات التفاوض
حصري
أوضح مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية، الدكتور عبد الكريم شاه، من باكستان، أن "مناقشة الملفات الأكثر تعقيدا بين الولايات المتحدة وإيران ستتم خلال فترة الهدنة الممتدة لستين يوما، بعد الاتفاق المبدئي بين الطرفين الذي ينص على إعادة فتح مضيق هرمز، وإزالة الألغام منه، ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية".
وأوضح شاه، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "إغلاق مضيق هرمز أفرزته الحرب على إيران، وأدى إلى تضرر الاقتصاد العالمي، نتيجة توقف امدادات النفط وارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، ما أدى إلى إحراج واشنطن"، لافتا إلى أن "إيران ما زالت متمسكة بدورها في حماية وتنظيم الملاحة الدولية، من دون فرض أي رسوم على حركة العبور، بالتنسيق مع سلطنة عمان".
وأشار إلى أن "الورقة الوحيدة التي تمتلكها الولايات المتحدة للضغط على إيران تتمثل في الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات عنها، في ظل تضرر الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، وأن ذلك يتزامن مع قبول طهران بشروط ومتطلبات تفكيك المنشآت النووية وتعليق نشاطها النووي".
وأضاف أن "العقبات الرئيسية أمام الاتفاق تتمثل في إنهاء الحرب على كافة الجبهات، ولا سيما أن إسرائيل تستطيع نسف كل هذه الجهود، إلى جانب العقبات المرتبطة بالصواريخ بعيدة المدى، وأذرع إيران في الخارج، فضلا عن وجود القوات الأمريكية أمام خليج عمان والقواعد الأمريكية في دول الخليج".
ولفت شاه إلى أن "إيران ما زالت متمسكة بحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن تعليق النشاط النووي الإيراني لفترة محددة يصب في مصلحة ترامب، خاصة أن صبر إيران وقدرتها على الصمود فاقا التوقعات وتسببا في إحراج الإدارة الأمريكية، ما أدى إلى تراجع شعبية ترامب إلى أقل من 40%، وانعكس سلبا على الاقتصاد العالمي".