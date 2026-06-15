موقف بين محمد صلاح ومشجع بعد الحديث عن ابنته مكة.. فيديو
© REUTERS BLAKE DAHLINاللاعبان محمد صلاح ورامي ربيع ضمن تدريبات المنتخب المصري في كأس العالم لكرة القدم 2026، أمريكا، 14 يونيو حزيران 2026
© REUTERS BLAKE DAHLIN
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تداول مستخدمو مواقع التواصل موقفا طريفا جمع بين اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، وأحد معجبيه، أثناء تواجده في أمريكا حاليا، قبل أن يخوض المنتخب المصري أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2026 ضد نظيره البلجيكي، ضمن منافسات المجموعة السابعة، والمقرر أن تقام اليوم الإثنين.
وأظهرت المقاطع المتداولة صلاح وهو يلتقط الصور التذكارية مع عدد من معجبيه، فيما انتشر مقطع طريف خلال توقيعه على قميص أحد المعجبين، عندما طلب منه مشجع آخر التوقيع قائلا: "وحياة ابنتك مكة"، ليرد صلاح مازحا: "زهقتني من مكة".
لكن المشجع سارع بالرد على محمد صلاح "ربنا يخليها لك وتشوفها في الجامعة كدا"، ليجيب اللاعب الذي أعلن رحيله عن فريق "ليفربول" الإنجليزي: من؟ مكة.. هتدخل هتروح فين يعني؟!".
يشار إلى أن قرعة بطولة كأس العالم 2026 وضعت المنتخب المصري لكرة القدم في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، إذ يستهل "الفراعنة" مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب البلجيكي ضمن منافسات الجولة الأولى.
🗣️ المشجع: "وحياة مكة" 😂— عالم صلاح (@SalahWorld11) June 14, 2026
🗣️ الأسطورة محمد صلاح: "زهقتني من مكة" 😂❤️
🗣️ المشجع: "ربنا يخليها لك وتشوفها في الجامعة كدا"
🗣️ الأسطورة محمد صلاح: "مين؟ مكة" 😆
🗣️ المشجع: " اه "
🗣️ الأسطورة محمد صلاح: "هتدخل هتروح فين يعني" 😂❤️ pic.twitter.com/7yfKs0Nbez