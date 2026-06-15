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https://sarabic.ae/20260615/موقف-بين-محمد-صلاح-ومشجع-بعد-الحديث-عن-ابنته-مكة-فيديو-1114358017.html
موقف بين محمد صلاح ومشجع بعد الحديث عن ابنته مكة.. فيديو
موقف بين محمد صلاح ومشجع بعد الحديث عن ابنته مكة.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل موقفا طريفا جمع بين اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، وأحد معجبيه، أثناء تواجده في أمريكا حاليا، قبل أن يخوض المنتخب المصري أولى... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T11:23+0000
2026-06-15T11:23+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
كأس العالم 2026
نادي الفيديو
مصر
أخبار كرة القدم
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وأظهرت المقاطع المتداولة صلاح وهو يلتقط الصور التذكارية مع عدد من معجبيه، فيما انتشر مقطع طريف خلال توقيعه على قميص أحد المعجبين، عندما طلب منه مشجع آخر التوقيع قائلا: "وحياة ابنتك مكة"، ليرد صلاح مازحا: "زهقتني من مكة". لكن المشجع سارع بالرد على محمد صلاح "ربنا يخليها لك وتشوفها في الجامعة كدا"، ليجيب اللاعب الذي أعلن رحيله عن فريق "ليفربول" الإنجليزي: من؟ مكة.. هتدخل هتروح فين يعني؟!". يشار إلى أن قرعة بطولة كأس العالم 2026 وضعت المنتخب المصري لكرة القدم في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، إذ يستهل "الفراعنة" مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب البلجيكي ضمن منافسات الجولة الأولى.
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اللاعب محمد صلاح, كأس العالم 2026, نادي الفيديو, مصر, أخبار كرة القدم
اللاعب محمد صلاح, كأس العالم 2026, نادي الفيديو, مصر, أخبار كرة القدم

موقف بين محمد صلاح ومشجع بعد الحديث عن ابنته مكة.. فيديو

11:23 GMT 15.06.2026
© REUTERS BLAKE DAHLINاللاعبان محمد صلاح ورامي ربيع ضمن تدريبات المنتخب المصري في كأس العالم لكرة القدم 2026، أمريكا، 14 يونيو حزيران 2026
اللاعبان محمد صلاح ورامي ربيع ضمن تدريبات المنتخب المصري في كأس العالم لكرة القدم 2026، أمريكا، 14 يونيو حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© REUTERS BLAKE DAHLIN
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تداول مستخدمو مواقع التواصل موقفا طريفا جمع بين اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، وأحد معجبيه، أثناء تواجده في أمريكا حاليا، قبل أن يخوض المنتخب المصري أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2026 ضد نظيره البلجيكي، ضمن منافسات المجموعة السابعة، والمقرر أن تقام اليوم الإثنين.
وأظهرت المقاطع المتداولة صلاح وهو يلتقط الصور التذكارية مع عدد من معجبيه، فيما انتشر مقطع طريف خلال توقيعه على قميص أحد المعجبين، عندما طلب منه مشجع آخر التوقيع قائلا: "وحياة ابنتك مكة"، ليرد صلاح مازحا: "زهقتني من مكة".
لكن المشجع سارع بالرد على محمد صلاح "ربنا يخليها لك وتشوفها في الجامعة كدا"، ليجيب اللاعب الذي أعلن رحيله عن فريق "ليفربول" الإنجليزي: من؟ مكة.. هتدخل هتروح فين يعني؟!".
يشار إلى أن قرعة بطولة كأس العالم 2026 وضعت المنتخب المصري لكرة القدم في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، إذ يستهل "الفراعنة" مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب البلجيكي ضمن منافسات الجولة الأولى.
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