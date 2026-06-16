https://sarabic.ae/20260616/أبو-مرزوق-لـسبوتنيك-حماس-تأمل-مساعدة-روسيا-في-تحقيق-المصالحة-بين-الفصائل-الفلسطينية-1114380985.html
أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": حماس تأمل مساعدة روسيا في تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": حماس تأمل مساعدة روسيا في تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تقريب وجهات النظر بين الفصائل... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T03:37+0000
2026-06-16T03:37+0000
2026-06-16T03:37+0000
حركة حماس
روسيا
الفصائل الفلسطينية
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وأضاف أبو مرزوق، في مقابلة مع “سبوتنيك”، رداً على سؤال بشأن جولة جديدة محتملة من الحوار الفلسطيني، أن "روسيا نجحت في السابق في جمع كل القوى الفلسطينية حول طاولة واحدة، وساعدت في صياغة وثائق حظيت بقبول غالبية الفصائل، إلا أن إسرائيل أعاقت تنفيذها على أرض الواقع".وأشار إلى أن "هذه الخبرة الروسية يمكن الاستفادة منها مستقبلاً"، معرباً عن اعتقاده بأن موسكو قادرة على دعوة الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع جديد.وقال القيادي الفلسطيني، إنه "يمكن لروسيا أن تقترح عقد لقاء للفصائل الفلسطينية في موسكو، لكن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب إرادة فلسطينية قوية لتحقيق الوحدة الوطنية وتجاوز كل العقبات التي توضع أمامها بما فيها العقبة الإسرائيلية".
https://sarabic.ae/20260614/حماس-تعلن-تسليم-رد-الفصائل-الفلسطينية-على-خارطة-طريق-المرحلة-الثانية-من-هدنة-غزة--1114335657.html
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حركة حماس, روسيا, الفصائل الفلسطينية
حركة حماس, روسيا, الفصائل الفلسطينية
أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": حماس تأمل مساعدة روسيا في تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
حصري
صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، من خلال استضافة حوار فلسطيني داخلي يهدف إلى التوصل لموقف موحد وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأضاف أبو مرزوق، في مقابلة مع “سبوتنيك”، رداً على سؤال بشأن جولة جديدة محتملة من الحوار الفلسطيني، أن "روسيا نجحت في السابق في جمع كل القوى الفلسطينية حول طاولة واحدة، وساعدت في صياغة وثائق حظيت بقبول غالبية الفصائل، إلا أن إسرائيل أعاقت تنفيذها على أرض الواقع".
وأشار إلى أن "هذه الخبرة الروسية يمكن الاستفادة منها مستقبلاً"، معرباً عن اعتقاده بأن موسكو قادرة
على دعوة الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع جديد.
وقال القيادي الفلسطيني، إنه "يمكن لروسيا أن تقترح عقد لقاء للفصائل الفلسطينية في موسكو، لكن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب إرادة فلسطينية قوية لتحقيق الوحدة الوطنية وتجاوز كل العقبات التي توضع أمامها بما فيها العقبة الإسرائيلية".