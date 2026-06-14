https://sarabic.ae/20260614/حماس-تعلن-تسليم-رد-الفصائل-الفلسطينية-على-خارطة-طريق-المرحلة-الثانية-من-هدنة-غزة--1114335657.html

"حماس" تعلن تسليم رد الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق المرحلة الثانية من هدنة غزة

"حماس" تعلن تسليم رد الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق المرحلة الثانية من هدنة غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، تسليم رد الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة،... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T12:30+0000

2026-06-14T12:30+0000

2026-06-14T12:30+0000

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وقالت الحركة، في بيان صحفي، إنها سلمت أمس السبت، الرد الموحد للفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق التي كانت قد تلقتها من نيكولاي ميلادينوف، ممثل مجلس السلام، في 19 أبريل/نيسان الماضي. وأوضحت حركة حماس الفلسطينية أن الأسبوع الماضي شهد عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات في القاهرة بمشاركة الفصائل الفلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، أسفرت عن التوصل إلى ما وصفته بـ"الموقف الوطني الموحد"، والذي تم تقديمه رسميًا أمس السبت. كما شددت "حماس" على ضرورة الالتزام بما ورد في خارطة الطريق بشأن مباشرة عمل اللجنة الإدارية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وبدء عمليات إعادة الإعمار، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وممارسة حقه في تقرير المصير.وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

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حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية