https://sarabic.ae/20260614/حماس-تعلن-تسليم-رد-الفصائل-الفلسطينية-على-خارطة-طريق-المرحلة-الثانية-من-هدنة-غزة--1114335657.html
"حماس" تعلن تسليم رد الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق المرحلة الثانية من هدنة غزة
"حماس" تعلن تسليم رد الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق المرحلة الثانية من هدنة غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، تسليم رد الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة،... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T12:30+0000
2026-06-14T12:30+0000
2026-06-14T12:30+0000
حركة حماس
غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114284722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fd5b30dc21812c9d6bd95562360ec4b.jpg
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إنها سلمت أمس السبت، الرد الموحد للفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق التي كانت قد تلقتها من نيكولاي ميلادينوف، ممثل مجلس السلام، في 19 أبريل/نيسان الماضي. وأوضحت حركة حماس الفلسطينية أن الأسبوع الماضي شهد عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات في القاهرة بمشاركة الفصائل الفلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، أسفرت عن التوصل إلى ما وصفته بـ"الموقف الوطني الموحد"، والذي تم تقديمه رسميًا أمس السبت. كما شددت "حماس" على ضرورة الالتزام بما ورد في خارطة الطريق بشأن مباشرة عمل اللجنة الإدارية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وبدء عمليات إعادة الإعمار، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وممارسة حقه في تقرير المصير.وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260613/حماس-تحذر-من-إجراءات-جديدة-بحق-الأسرى-في-سجن-عوفر-وتطالب-بتحرك-دولي-عاجل-1114316791.html
https://sarabic.ae/20260610/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-مسؤول-منظومة-تحويل-الأموال-بحركة-حماس-ونائبه-في-قطاع-غزة-1114222361.html
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114284722_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_622e32b877d0e95b955870f4dd46d61d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
"حماس" تعلن تسليم رد الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق المرحلة الثانية من هدنة غزة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، تسليم رد الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء الإقليميين.
وقالت الحركة
، في بيان صحفي، إنها سلمت أمس السبت، الرد الموحد للفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق التي كانت قد تلقتها من نيكولاي ميلادينوف، ممثل مجلس السلام، في 19 أبريل/نيسان الماضي.
وأوضحت حركة حماس الفلسطينية أن الأسبوع الماضي شهد عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات في القاهرة بمشاركة الفصائل الفلسطينية
ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، أسفرت عن التوصل إلى ما وصفته بـ"الموقف الوطني الموحد"، والذي تم تقديمه رسميًا أمس السبت.
وأكدت الحركة أن الفصائل الفلسطينية تعاملت مع خارطة الطريق المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمسؤولية وإيجابية عالية، مشددة على أهمية استكمال تنفيذ المرحلة الأولى بكافة بنودها، ولا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف جميع أشكال العمليات العسكرية في قطاع غزة.
كما شددت "حماس" على ضرورة الالتزام بما ورد في خارطة الطريق بشأن مباشرة عمل اللجنة الإدارية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
، وبدء عمليات إعادة الإعمار، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت الحركة إلى أن وفدها سيواصل لقاءاته في القاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، بهدف متابعة تنفيذ التفاهمات والمضي قدماً في إنجاز ما يتم الاتفاق عليه.
وكانت أمريكا،
أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.