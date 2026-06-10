https://sarabic.ae/20260610/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-مسؤول-منظومة-تحويل-الأموال-بحركة-حماس-ونائبه-في-قطاع-غزة-1114222361.html

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على مسؤول منظومة تحويل الأموال بحركة حماس ونائبه في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على مسؤول منظومة تحويل الأموال بحركة حماس ونائبه في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل خضر الجماصي، الذي وصفه بأنه مسؤول منظومة تحويل الأموال التابعة لحركة حماس، إلى جانب نائبه محمد الحرازين، خلال عملية... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T08:30+0000

2026-06-10T08:30+0000

2026-06-10T08:30+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن الجماصي والحرازين كانا يديران منظومة مالية مسؤولة عن تحويل عشرات ملايين الدولارات إلى الجناح العسكري لحركة حماس داخل القطاع، عبر شبكة تضم عشرات الصرافين.وأضاف البيان، أن المستهدفين أشرفا على عمليات نقل وتمويل مالي واسعة النطاق، زاعمًا أن هذه الأموال استُخدمت لدعم الأنشطة العسكرية للحركة وتعزيز قدراتها العملياتية.وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن العملية تأتي ضمن جهوده لاستهداف البنية المالية واللوجستية لحماس، مؤكدًا أن استهداف المسؤولين عن إدارة الموارد المالية للحركة يهدف إلى تقويض قدرتها على مواصلة أنشطتها العسكرية.وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددةً تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

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