https://sarabic.ae/20260607/نتنياهو-إسرائيل-تقترب-من-بسط-سيطرتها-على-70-من-قطاع-غزة-1114139787.html

نتنياهو: إسرائيل تقترب من بسط سيطرتها على 70% من قطاع غزة

نتنياهو: إسرائيل تقترب من بسط سيطرتها على 70% من قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "إسرائيل ستبسط سيطرتها قريبًا على نحو 70% من قطاع غزة"، وفق تعبيره. 07.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-07T12:27+0000

2026-06-07T12:27+0000

2026-06-07T12:27+0000

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وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، قال نتنياهو إن "القوات الإسرائيلية تسيطر حاليًا على أكثر من 60% من مساحة القطاع"، مضيفًا أن "هذه النسبة سترتفع قريبًا إلى 70%"، على حد قوله. وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في وقت سابق من اليوم الأحد، تنفيذ عملية جنوبي قطاع غزة، الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل صقر أبو كريم، الذي وصفه بأنه "قائد وحدة النخبة" التابعة لحركة حماس الفلسطينية، و"أحد المشاركين في التوغل في منطقة كيسوفيم خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "أبو كريم واصل خلال الحرب التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية العاملة في القطاع"، كما أشار إلى أنه "خرق اتفاق وقف إطلاق النار أخيرا"، وأن موقعه "احتوى على أسلحة يشتبه في استخدامها لإعادة تنظيم وتدريب عناصر من الحركة".وأكد أن "قوات القيادة الجنوبية تواصل انتشارها في المنطقة"، ضمن ما وصفه بـ"مهام ميدانية مستمرة لإزالة أي تهديدات محتملة".وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم الجمعة الماضي، وصول وفد من قيادتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدا لبدء جولة جديدة من المفاوضات تستمر أياما عدة، بهدف استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبحث في آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية.وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددةً تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

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