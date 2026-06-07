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الإسعاف الإسرائيلي: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.. فيديو
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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قائد وحدة النخبة في "حماس" بغارة على جنوبي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قائد وحدة النخبة في "حماس" بغارة على جنوبي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الأحد، تنفيذ عملية جنوبي قطاع غزة الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل، صقر أبو كريم، الذي وصفه بأنه قائد... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T07:33+0000
2026-06-07T07:33+0000
إسرائيل
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العالم العربي
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وذكر في بيان له، أن أبو كريم واصل خلال الحرب التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية العاملة في القطاع، كما أشار إلى أنه خرق اتفاق وقف إطلاق النار أخيرا، وأن موقعه احتوى على أسلحة يشتبه في استخدامها لإعادة تنظيم وتدريب عناصر من الحركة.وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم خلال العملية أيضا قتل عنصر آخر من حركة "حماس" كان يعمل في مجال الاتصالات.وأكد أن قوات القيادة الجنوبية تواصل انتشارها في المنطقة، ضمن ما وصفه بمهام ميدانية مستمرة لإزالة أي تهديدات محتملة.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم الجمعة الماضي، وصول وفد من قيادتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدا لبدء جولة جديدة من المفاوضات تستمر أيام عدة، بهدف استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبحث في آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية.وكانت أمريكا أعلنت، في يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددةً تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260602/حماس-المقاومة-مستمرة-وفاتورة-الحساب-ستبقى-مفتوحة-حتى-يدفعها-الاحتلال-1113980541.html
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إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي
إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قائد وحدة النخبة في "حماس" بغارة على جنوبي غزة

07:33 GMT 07.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026
مقاتلو حركة حماس الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الأحد، تنفيذ عملية جنوبي قطاع غزة الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل، صقر أبو كريم، الذي وصفه بأنه قائد وحدة النخبة التابعة لحركة حماس الفلسطينية، وأحد المشاركين في التوغل في منطقة كيسوفيم خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وذكر في بيان له، أن أبو كريم واصل خلال الحرب التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية العاملة في القطاع، كما أشار إلى أنه خرق اتفاق وقف إطلاق النار أخيرا، وأن موقعه احتوى على أسلحة يشتبه في استخدامها لإعادة تنظيم وتدريب عناصر من الحركة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم خلال العملية أيضا قتل عنصر آخر من حركة "حماس" كان يعمل في مجال الاتصالات.
وأكد أن قوات القيادة الجنوبية تواصل انتشارها في المنطقة، ضمن ما وصفه بمهام ميدانية مستمرة لإزالة أي تهديدات محتملة.
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم الجمعة الماضي، وصول وفد من قيادتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدا لبدء جولة جديدة من المفاوضات تستمر أيام عدة، بهدف استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبحث في آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية.
مقاتلو حركة حماس الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
"حماس": المقاومة مستمرة وفاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها الاحتلال
2 يونيو, 20:00 GMT
وكانت أمريكا أعلنت، في يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددةً تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
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