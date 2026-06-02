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https://sarabic.ae/20260602/حماس-المقاومة-مستمرة-وفاتورة-الحساب-ستبقى-مفتوحة-حتى-يدفعها-الاحتلال-1113980541.html
"حماس": المقاومة مستمرة وفاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها الاحتلال
"حماس": المقاومة مستمرة وفاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها الاحتلال
سبوتنيك عربي
صرح الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أن المقاومة الفلسطينية ما تزال ماضية في نهجها رغم استشهاد عدد من قادتها". 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T20:00+0000
2026-06-02T20:00+0000
حركة حماس
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وذكر أبو عبيدة في بيان للحركة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الاحتلال الإسرائيلي أخطأ في تقديراته وأساء قراءة المشهد، وفاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها العدو".وأضاف أن المقاومة تواجه "عدوًا خسيسًا لا يقر بحرمة الاتفاقات"، مشيرًا إلى أن الاحتلال تنصل من التزاماته وواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.وأكد أن المقاومة لا تزال تمتلك قيادات ميدانية وعسكرية قادرة على مواصلة المعركة، والتجارب والحروب المتعاقبة أفرزت جيلًا من القادة الذين سيواصلون طريق من سبقوهم".ولفت أبو عبيدة أن الاحتلال "لم يحقق شيئًا باغتيال القادة"، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية تجاه الحرب على غزة. معتبرا أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا مباشرًا للقضية الفلسطينية ورفض الوقوف على الحياد، وذكر الناطق العسكري باسم كتائب القسام أن "فصائل المقاومة في مختلف الساحات ألحقت خسائر بالاحتلال".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصدار توجيهات للجيش بزيادة نطاق سيطرته في قطاع غزة إلى 70% من مساحة القطاع، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليًا على نحو 60% من أراضيه.وقال نتنياهو، خلال مؤتمر عُقد في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية، إن إسرائيل رفعت نسبة سيطرتها من 50% إلى 60%، مضيفًا أن تعليماته تقضي بمواصلة التقدم للوصول إلى السيطرة على 70% من القطاع.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الميدانية في غزة، وتبادل الاتهامات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بشأن خرق تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260602/جولة-مفاوضات-جديدة-بالقاهرة-بين-حماس-والوسطاء-لدفع-اتفاق-غزة-وسط-تعنت-إسرائيلي-1113976933.html
https://sarabic.ae/20260531/حماس-تعلن-إجراء-اتصالات-مكثفة-ولقاءات-معمقة-لوضع-حد-للتصعيد-الإسرائيلي-في-غزة-1113912755.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

"حماس": المقاومة مستمرة وفاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها الاحتلال

20:00 GMT 02.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026
مقاتلو حركة حماس الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
صرح الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أن المقاومة الفلسطينية ما تزال ماضية في نهجها رغم استشهاد عدد من قادتها".
وذكر أبو عبيدة في بيان للحركة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الاحتلال الإسرائيلي أخطأ في تقديراته وأساء قراءة المشهد، وفاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها العدو".
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
جولة مفاوضات جديدة بالقاهرة بين "حماس" والوسطاء لدفع اتفاق غزة وسط تعنت إسرائيلي
18:29 GMT
وأضاف أن المقاومة تواجه "عدوًا خسيسًا لا يقر بحرمة الاتفاقات"، مشيرًا إلى أن الاحتلال تنصل من التزاماته وواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن المقاومة لا تزال تمتلك قيادات ميدانية وعسكرية قادرة على مواصلة المعركة، والتجارب والحروب المتعاقبة أفرزت جيلًا من القادة الذين سيواصلون طريق من سبقوهم".
ولفت أبو عبيدة أن الاحتلال "لم يحقق شيئًا باغتيال القادة"، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية تجاه الحرب على غزة.
معتبرا أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا مباشرًا للقضية الفلسطينية ورفض الوقوف على الحياد، وذكر الناطق العسكري باسم كتائب القسام أن "فصائل المقاومة في مختلف الساحات ألحقت خسائر بالاحتلال".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصدار توجيهات للجيش بزيادة نطاق سيطرته في قطاع غزة إلى 70% من مساحة القطاع، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليًا على نحو 60% من أراضيه.
وقال نتنياهو، خلال مؤتمر عُقد في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية، إن إسرائيل رفعت نسبة سيطرتها من 50% إلى 60%، مضيفًا أن تعليماته تقضي بمواصلة التقدم للوصول إلى السيطرة على 70% من القطاع.
خلف الخط الأصفر بيوت تختفي وحدود تٌرسم والنازحون في غزة يتمسكون بحلم العودة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
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31 مايو, 13:27 GMT
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الميدانية في غزة، وتبادل الاتهامات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بشأن خرق تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.
وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
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