https://sarabic.ae/20260605/حماس-تعلن-انطلاق-جولة-مفاوضات-جديدة-في-القاهرة-لاستكمال-اتفاق-وقف-إطلاق-النار--1114105696.html
"حماس" تعلن انطلاق جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار
"حماس" تعلن انطلاق جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، وصول وفد من قيادتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، تمهيداً لبدء جولة جديدة من المفاوضات تستمر عدة أيام، بهدف استكمال... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T20:41+0000
2026-06-05T20:41+0000
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وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن الوفد يترأسه رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، ويضم رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، وعضوي المكتب السياسي حسام بدران وغازي حمد.وأضافت أن الوفد سيجري مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء لمناقشة استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف ما وصفته بـ"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" على قطاع غزة، إلى جانب بحث الآليات المناسبة للشروع في المرحلة الثانية من الاتفاق.وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260602/حماس-المقاومة-مستمرة-وفاتورة-الحساب-ستبقى-مفتوحة-حتى-يدفعها-الاحتلال-1113980541.html
https://sarabic.ae/20260531/حماس-تعلن-إجراء-اتصالات-مكثفة-ولقاءات-معمقة-لوضع-حد-للتصعيد-الإسرائيلي-في-غزة-1113912755.html
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أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
"حماس" تعلن انطلاق جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، وصول وفد من قيادتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، تمهيداً لبدء جولة جديدة من المفاوضات تستمر عدة أيام، بهدف استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبحث في آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وقالت الحركة
، في بيان صحفي، إن الوفد يترأسه رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، ويضم رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، وعضوي المكتب السياسي حسام بدران وغازي حمد.
وأضافت أن الوفد سيجري مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء لمناقشة استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار
، ووقف ما وصفته بـ"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" على قطاع غزة، إلى جانب بحث الآليات المناسبة للشروع في المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأشارت الحركة إلى أن الوفد سيعقد أيضاً لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف بلورة موقف وطني موحد تجاه القضايا المطروحة، والتوافق على سبل التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية
انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب
في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.