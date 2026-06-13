https://sarabic.ae/20260613/حماس-تحذر-من-إجراءات-جديدة-بحق-الأسرى-في-سجن-عوفر-وتطالب-بتحرك-دولي-عاجل-1114316791.html

"حماس" تحذر من إجراءات جديدة بحق الأسرى في سجن "عوفر" وتطالب بتحرك دولي عاجل

"حماس" تحذر من إجراءات جديدة بحق الأسرى في سجن "عوفر" وتطالب بتحرك دولي عاجل

سبوتنيك عربي

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، من الإجراءات الجديدة التي فرضتها إدارة سجن عوفر الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أنها تمثل تصعيدًا... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T13:07+0000

2026-06-13T13:07+0000

2026-06-13T13:07+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

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وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفته بالانتهاكات المستمرة بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، مؤكدةً أن الممارسات العقابية داخل السجون لن تؤثر على صمود الأسرى أو تمسكهم بحقوقهم. كما شددت على أن قضية الأسرى ستظل أولوية وطنية لدى الشعب الفلسطيني حتى الإفراج عنهم. ودعت الحركة إلى تكثيف الجهود الداعمة لقضيتهم وإبقاء معاناتهم حاضرة على المستويين الإقليمي والدولي.وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

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الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, غزة