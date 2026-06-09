https://sarabic.ae/20260609/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-عناصر-من-حماس-بغارة-على-مقر-الشرطة-البحرية-للحركة-في-خان-يونس-1114185561.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عناصر من "حماس" بغارة على مقر الشرطة البحرية للحركة في خان يونس

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عناصر من "حماس" بغارة على مقر الشرطة البحرية للحركة في خان يونس

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ سلسلة غارات استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، شملت مقر الشرطة البحرية في مدينة خان يونس وعدداً من... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T07:40+0000

2026-06-09T07:40+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "القوات هاجمت، يوم الأحد الماضي، المقر الرئيسي للشرطة البحرية التابعة لحماس في خان يونس"، مدعياً أن الموقع كان يُستخدم للتخطيط وتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية.وأضاف أن "الغارة أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحركة، بينهم إسماعيل اللحام الذي وصفه بأنه قائد خلية في الجناح العسكري لحماس".وبحسب البيان، فإن الشرطة البحرية تعمل تحت مظلة الجناح العسكري للحركة، وأن الموقع المستهدف كان يُستخدم في إعادة بناء وتعزيز قدرات "حماس"، في ما اعتبره الجيش الإسرائيلي انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه دمر الأسبوع الماضي ثلاثة مستودعات أسلحة تابعة لـ"حماس" في جنوب قطاع غزة، موضحا أنه رصد عناصر من الحركة أثناء محاولتهم نقل أسلحة إلى تلك المستودعات باستخدام مركبات، قبل استهدافهم واستهداف الأسلحة التي كانت بحوزتهم.وأشار البيان، إلى أن انفجارات ثانوية وقعت عقب قصف المستودعات، معتبراً ذلك دليلاً على وجود ذخائر ومواد عسكرية داخلها.وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته لا تزال منتشرة في منطقة القيادة الجنوبية وفقاً للاتفاقات القائمة، مشدداً على مواصلة عملياته العسكرية ضد ما وصفه بالتهديدات المباشرة.وكانت أمريكا أعلنت، في يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددةً تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم