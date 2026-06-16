https://sarabic.ae/20260616/إعلام-قرار-رفع-الحصار-البحري-الأمريكي-على-الموانئ-الإيرانية-يدخل-حيز-التنفيذ-1114381828.html

‏إعلام: قرار رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية يدخل حيز التنفيذ

‏إعلام: قرار رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية يدخل حيز التنفيذ

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن قرار رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ، في خطوة وصفتها بأنها تمثل تطوراً مهماً في مسار التفاهمات... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T06:09+0000

2026-06-16T06:09+0000

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وذكرت وكالة فارس الإيرانية، أن ثلاث ناقلات نفط وسفينتين محملتين بالسلع الأساسية الإيرانية تمكنت من العبور والوصول إلى الموانئ الإيرانية، بالتزامن مع بدء تطبيق القرار. وبحسب الوكالة، فإن دخول القرار حيز التنفيذ يفتح المجال أمام تسهيل حركة الملاحة البحرية والتجارة المرتبطة بالموانئ الإيرانية، بما قد ينعكس على تدفق السلع والمواد الأساسية خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك بعد إعلان إيران والولايات المتحدة استكمال العمل على مذكرة تفاهم يُفترض توقيعها في سويسرا في 19 يونيو/ حزيران الجاري. وتشمل المذكرة، وفق الجانب الإيراني، إنهاء الأعمال العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المذكرة مع إيران تم توقيعها فعليًا. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ رفع العقوبات المفروضة على إيران إذا التزمت طهران بما هو متوقع منها.من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران، بغض النظر عن أي اتفاق مع الولايات المتحدة، ما لم تُغير طهران سلوكها في قضايا مثل أسلحة الدمار الشامل.وقالت فون دير لاين للصحفيين قبيل اجتماع لمجموعة السبع في فرنسا، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات بعد التوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران: "لدينا إطار من العقوبات (على إيران) يستند إلى عاملين رئيسيين: الأول هو انتهاكات حقوق الإنسان، والثاني يتعلق بأسلحة الدمار الشامل. ومبدأ العقوبات هو أننا نحتاج إلى تغيير حقيقي على أرض الواقع قبل أن نتمكن من رفعها".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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