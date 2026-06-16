https://sarabic.ae/20260616/الحكومة-اليمنية-تدعو-شركات-الطيران-إلى-استئناف-وتشغيل-رحلاتها-إلى-مطار-عدن-1114416469.html

الحكومة اليمنية تدعو شركات الطيران إلى استئناف وتشغيل رحلاتها إلى مطار عدن

الحكومة اليمنية تدعو شركات الطيران إلى استئناف وتشغيل رحلاتها إلى مطار عدن

سبوتنيك عربي

دعت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، شركات الطيران العربية والأجنبية إلى استئناف وبدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى اليمن عبر العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد. 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T20:23+0000

2026-06-16T20:23+0000

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وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية، في بيان، إنها "تدعو كافة هيئات الطيران المدني العربية والإقليمية والدولية، وشركات الطيران العربية والأجنبية، إلى استئناف أو بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى الجمهورية اليمنية عبر مطار عدن الدولي".وأكدت هيئة الطيران اليمنية "استعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لشركات الطيران الراغبة في التشغيل، والتعاون الكامل معها لتسهيل إجراءات التشغيل وتعزيز حركة النقل الجوي من وإلى مطار عدن الدولي، بما يسهم في توسيع شبكة الرحلات الجوية وتقديم خدمات أفضل للمسافرين".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

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