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الحكومة اليمنية تدعو شركات الطيران إلى استئناف وتشغيل رحلاتها إلى مطار عدن
الحكومة اليمنية تدعو شركات الطيران إلى استئناف وتشغيل رحلاتها إلى مطار عدن
سبوتنيك عربي
دعت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، شركات الطيران العربية والأجنبية إلى استئناف وبدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى اليمن عبر العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T20:23+0000
2026-06-16T20:23+0000
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وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية، في بيان، إنها "تدعو كافة هيئات الطيران المدني العربية والإقليمية والدولية، وشركات الطيران العربية والأجنبية، إلى استئناف أو بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى الجمهورية اليمنية عبر مطار عدن الدولي".وأكدت هيئة الطيران اليمنية "استعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لشركات الطيران الراغبة في التشغيل، والتعاون الكامل معها لتسهيل إجراءات التشغيل وتعزيز حركة النقل الجوي من وإلى مطار عدن الدولي، بما يسهم في توسيع شبكة الرحلات الجوية وتقديم خدمات أفضل للمسافرين".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
https://sarabic.ae/20260615/وزيرة-التخطيط-اليمنية-لـسبوتنيك-توقف-الصادرات-النفطية-له-أثر-بالغ-على-الوضع-الاقتصادي-والمالي-1114363670.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, العالم, شركات الطيران
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, العالم, شركات الطيران

الحكومة اليمنية تدعو شركات الطيران إلى استئناف وتشغيل رحلاتها إلى مطار عدن

20:23 GMT 16.06.2026
© AP Photo / Wael Qubadyمطار عدن الدولي، اليمن
مطار عدن الدولي، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Wael Qubady
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دعت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، شركات الطيران العربية والأجنبية إلى استئناف وبدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى اليمن عبر العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية، في بيان، إنها "تدعو كافة هيئات الطيران المدني العربية والإقليمية والدولية، وشركات الطيران العربية والأجنبية، إلى استئناف أو بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى الجمهورية اليمنية عبر مطار عدن الدولي".

وأضافت أن "مطار عدن الدولي يواصل استقبال الرحلات الجوية وتقديم مختلف الخدمات التشغيلية والفنية والملاحية وفقاً للمعايير المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة الجوية وسلامة العمليات التشغيلية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.

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وأكدت هيئة الطيران اليمنية "استعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لشركات الطيران الراغبة في التشغيل، والتعاون الكامل معها لتسهيل إجراءات التشغيل وتعزيز حركة النقل الجوي من وإلى مطار عدن الدولي، بما يسهم في توسيع شبكة الرحلات الجوية وتقديم خدمات أفضل للمسافرين".

وتسبب الصراع الدائر في اليمن، في إيقاف عدد من شركات النقل الجوي العربية والأجنبية، رحلاتها التجارية إلى البلد العربي.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
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