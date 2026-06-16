https://sarabic.ae/20260616/باحثة-سياسية-إعادة-تفعيل-الاقتصاد-الإيراني-مشكلة-أساسية-بين-أمريكا-وإسرائيل--1114402800.html
باحثة سياسية: إعادة تفعيل الاقتصاد الإيراني مشكلة أساسية بين أمريكا وإسرائيل
باحثة سياسية: إعادة تفعيل الاقتصاد الإيراني مشكلة أساسية بين أمريكا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت الأكاديمية والباحثة السياسية من رام الله، الدكتورة تمارة حداد، أن إعادة تفعيل الاقتصاد الإيراني تمثل إحدى أبرز نقاط التباين بين الولايات المتحدة... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
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وكشفت حداد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "وجود الوفد القطري في إيران أسهم في إنجاح مسار التفاوض"، مشيرة إلى دور إماراتي في إنجاح المفاوضات بين طهران وواشنطن، خصوصًا لجهة تحرير الأموال الإيرانية المجمدة".وأكدت أن "هناك معضلة بالنسبة للإسرائيليين، تكمن في أن الجانب الأمريكي قد يكون مستعدًا لإعطاء متنفس للاقتصاد الإيراني، وهو ما تعارضه تل أبيب، ما قد يشكل محور خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة".وتابعت حداد أن الدولة الإيرانية تهدف إلى ضمان استقرار البلاد على أن تكون مندمجة في المنطقة، وهو ما لا تريده إسرائيل.وتعليقًا على فتح أو إغلاق مضيق "هرمز"، رأت أن "التصريحات الإيرانية أكثر مصداقية من التصريحات الأمريكية"، مشيرة إلى "حقيقة أن المضيق يقع فعليًا في الجوار الجغرافي لإيران، حيث قد تتمكن من إدارة حركة العبور في المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان".طهران: المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تبدأ عقب توقيع مذكرة تفاهم إسلام آبادأمير قطر: الاتفاق الأمريكي مع إيران إنجاز مهم للمنطقة
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حصري, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
باحثة سياسية: إعادة تفعيل الاقتصاد الإيراني مشكلة أساسية بين أمريكا وإسرائيل
حصري
أفادت الأكاديمية والباحثة السياسية من رام الله، الدكتورة تمارة حداد، أن إعادة تفعيل الاقتصاد الإيراني تمثل إحدى أبرز نقاط التباين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، في ظل مؤشرات على توجهات أمريكية محتملة لمنح طهران انفراجًا اقتصاديًا ضمن مسار تفاوضي، وهو ما ترفضه تل أبيب وتعتبره تهديدًا لمصالحها الإقليمية.
وكشفت حداد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "وجود الوفد القطري في إيران أسهم في إنجاح مسار التفاوض"، مشيرة إلى دور إماراتي في إنجاح المفاوضات بين طهران وواشنطن، خصوصًا لجهة تحرير الأموال الإيرانية المجمدة".
وأكملت: "مبلغ 300 مليار دولار الذي سيتم إعطاؤه لإيران لإعادة الإعمار، كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدف إلى إعادة تفعيل الاقتصاد الإيراني كجزء من الاتفاق بين واشنطن وطهران".
وأكدت أن "هناك معضلة بالنسبة للإسرائيليين، تكمن في أن الجانب الأمريكي قد يكون مستعدًا لإعطاء متنفس للاقتصاد الإيراني، وهو ما تعارضه تل أبيب، ما قد يشكل محور خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة".
وتابعت حداد أن الدولة الإيرانية تهدف إلى ضمان استقرار البلاد على أن تكون مندمجة في المنطقة، وهو ما لا تريده إسرائيل.
واستدركت ضيفة "سبوتنيك" قائلة "إن إيران لن تتخلى عن "حزب الله" في لبنان، كما أنها لن تتخلى عن حلفائها في المنطقة بشكل عام".
وتعليقًا على فتح أو إغلاق مضيق "هرمز"، رأت أن "التصريحات الإيرانية أكثر مصداقية من التصريحات الأمريكية"، مشيرة إلى "حقيقة أن المضيق يقع فعليًا في الجوار الجغرافي لإيران، حيث قد تتمكن من إدارة حركة العبور في المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان".