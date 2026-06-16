https://sarabic.ae/20260616/ترامب-سندمر-اليورانيوم-الإيراني-حال-استلامه-1114401071.html
ترامب: سندمر اليورانيوم الإيراني حال استلامه
ترامب: سندمر اليورانيوم الإيراني حال استلامه
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستدمر مخزونات اليورانيوم المخصب القادم من إيران بمجرد أن تحصل عليه. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T13:59+0000
2026-06-16T13:59+0000
2026-06-16T13:59+0000
دونالد ترامب
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إيران
أخبار إيران
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وأوضح ترامب خلال اجتماع ثنائي مع رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان: "لسنا في عجلة من أمرنا، لكن عندما نحصل عليه (اليورانيوم الإيراني المخصب) سندمره، نحن لا نسعى لحيازته، بل لتدميره، لدينا ما يكفي منه".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الإثنين، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.دي فانس: مذكرة التفاهم مع إيران قصيرة جدا وعامة
https://sarabic.ae/20260616/ترامب-من-قمة-السبعرسائل-حادة-إلى-إيران-وإسرائيل-ومقترح-بشأن-سوريا-1114397209.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
ترامب: سندمر اليورانيوم الإيراني حال استلامه
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستدمر مخزونات اليورانيوم المخصب القادم من إيران بمجرد أن تحصل عليه.
وأوضح ترامب خلال اجتماع ثنائي مع رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان: "لسنا في عجلة من أمرنا، لكن عندما نحصل عليه (اليورانيوم الإيراني المخصب) سندمره، نحن لا نسعى لحيازته، بل لتدميره، لدينا ما يكفي منه".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الإثنين، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.