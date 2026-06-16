ترامب: سندمر اليورانيوم الإيراني حال استلامه

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
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الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
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من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
12:31 GMT
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البرنامج المسائي
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183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
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خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
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59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
18:31 GMT
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https://sarabic.ae/20260616/ترامب-سندمر-اليورانيوم-الإيراني-حال-استلامه-1114401071.html
ترامب: سندمر اليورانيوم الإيراني حال استلامه
ترامب: سندمر اليورانيوم الإيراني حال استلامه
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستدمر مخزونات اليورانيوم المخصب القادم من إيران بمجرد أن تحصل عليه. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T13:59+0000
2026-06-16T13:59+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
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وأوضح ترامب خلال اجتماع ثنائي مع رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان: "لسنا في عجلة من أمرنا، لكن عندما نحصل عليه (اليورانيوم الإيراني المخصب) سندمره، نحن لا نسعى لحيازته، بل لتدميره، لدينا ما يكفي منه".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الإثنين، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.دي فانس: مذكرة التفاهم مع إيران قصيرة جدا وعامة
https://sarabic.ae/20260616/ترامب-من-قمة-السبعرسائل-حادة-إلى-إيران-وإسرائيل-ومقترح-بشأن-سوريا-1114397209.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

ترامب: سندمر اليورانيوم الإيراني حال استلامه

13:59 GMT 16.06.2026
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستدمر مخزونات اليورانيوم المخصب القادم من إيران بمجرد أن تحصل عليه.
وأوضح ترامب خلال اجتماع ثنائي مع رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان: "لسنا في عجلة من أمرنا، لكن عندما نحصل عليه (اليورانيوم الإيراني المخصب) سندمره، نحن لا نسعى لحيازته، بل لتدميره، لدينا ما يكفي منه".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الإثنين، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
ترامب من قمة السبع...رسائل حادة إلى إيران وإسرائيل ومقترح بشأن سوريا
12:10 GMT

ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.

واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
دي فانس: مذكرة التفاهم مع إيران قصيرة جدا وعامة
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