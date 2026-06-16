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بث مباشر...لافروف يجري محادثات مع نظيره التركي في موسكو
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رئيس جمعية الصداقة الأردنية الروسية: روسيا ستغير قواعد الصراع في أوكرانيا
رئيس جمعية الصداقة الأردنية الروسية: روسيا ستغير قواعد الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال رئيس جمعية الصداقة الأردنية الروسية من الأردن، الدكتور يوسف حمدان، إن "اللقاء الذي سيجمع ويتكوف وكوشنر في موسكو سيركز على الموضوع الأوكراني في محاولة... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T09:12+0000
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وفي حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال: "إن الهزيمة الأمريكية في الشرق الأوسط تلقفها الأوروبيون الآن لتسجيل نقطة في مرمى الولايات المتحدة، على اعتبار أن الاتفاق الأمريكي الإيراني لم يأت بجديد عن اتفاق 2015، الذي كان بالنسبة للأوروبيين أفضل من الاتفاق الحالي، والأمريكيون يحاولون اليوم أن ينتقلوا إلى نقطة ساخنة أخرى، لتسجيل نقطة معينة فيها وهي الصراع الأوروبي الروسي في أوكرانيا".وعن استمرار الدعم العسكري الغربي لكييف، رأى حمدان أن "هذه السياسة بدأت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، في السابق كانوا يقولون أن المسألة في وجود الاتحاد السوفياتي ولكن الآن المسألة في وجود روسيا كقوة عظمى، ولن يسلموا بهذا الأمر، ولها مصالح وامتداد وهذا لا يعجبهم، وبالتالي هذه السياسة الأوروبية تجاه روسيا لم تبنَ في الأزمة الأوكرانية، بل كانت تعبيرًا عن السياسة الأوروبية العدوانية، وبالتالي روسيا الآن بصدد تغيير قواعد الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20260615/لوكاشينكو-الصراع-في-أوكرانيا-أكثر-تعقيدا-من-الصراع-بين-أمريكا-وإيران-1114376290.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا

رئيس جمعية الصداقة الأردنية الروسية: روسيا ستغير قواعد الصراع في أوكرانيا

09:12 GMT 16.06.2026
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حصري
قال رئيس جمعية الصداقة الأردنية الروسية من الأردن، الدكتور يوسف حمدان، إن "اللقاء الذي سيجمع ويتكوف وكوشنر في موسكو سيركز على الموضوع الأوكراني في محاولة لتحقيق هدف في أوكرانيا".
وفي حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال: "إن الهزيمة الأمريكية في الشرق الأوسط تلقفها الأوروبيون الآن لتسجيل نقطة في مرمى الولايات المتحدة، على اعتبار أن الاتفاق الأمريكي الإيراني لم يأت بجديد عن اتفاق 2015، الذي كان بالنسبة للأوروبيين أفضل من الاتفاق الحالي، والأمريكيون يحاولون اليوم أن ينتقلوا إلى نقطة ساخنة أخرى، لتسجيل نقطة معينة فيها وهي الصراع الأوروبي الروسي في أوكرانيا".
وأضاف "من المرحج أن تبدأ السياسة الأمريكية بتقديم تنازلات لأوروبا حول أوكرانيا، كما أن الطرف الأوروبي بدأ يتعب من هذا الصراع لتحمله تكاليف عسكرية واقتصادية".
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لوكاشينكو: الصراع في أوكرانيا أكثر تعقيدا من الصراع بين أمريكا وإيران
أمس, 18:48 GMT
وعن استمرار الدعم العسكري الغربي لكييف، رأى حمدان أن "هذه السياسة بدأت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، في السابق كانوا يقولون أن المسألة في وجود الاتحاد السوفياتي ولكن الآن المسألة في وجود روسيا كقوة عظمى، ولن يسلموا بهذا الأمر، ولها مصالح وامتداد وهذا لا يعجبهم، وبالتالي هذه السياسة الأوروبية تجاه روسيا لم تبنَ في الأزمة الأوكرانية، بل كانت تعبيرًا عن السياسة الأوروبية العدوانية، وبالتالي روسيا الآن بصدد تغيير قواعد الصراع في أوكرانيا.
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