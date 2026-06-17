https://sarabic.ae/20260617/ترامب-ينتقد-أساليب-إسرائيل-العسكرية-فى-لبنان-لا-مبرر-لتدمير-مبان-سكنية-كاملة--1114421978.html

ترامب ينتقد أساليب إسرائيل العسكرية فى لبنان: لا مبرر لتدمير مبان سكنية كاملة

ترامب ينتقد أساليب إسرائيل العسكرية فى لبنان: لا مبرر لتدمير مبان سكنية كاملة

سبوتنيك عربي

وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادًا علنيًا نادرًا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في عملياتها ضد مقاتلي "حزب الله" في لبنان، معتبرًا أن استهداف... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T07:46+0000

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وقال ترامب، الذي أبدى خلال الأيام الماضية استياءه من الهجمات الإسرائيلية على بيروت، إن هذه العمليات كان من الممكن أن تهدد الاتفاق الذي أبرمه مع إيران، مشيرًا إلى أن المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني استمرت لفترة أطول مما ينبغي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الإثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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