https://sarabic.ae/20260617/ترقب-فلسطيني-حول-تأثير-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-على-القضية-الفلسطينية-1114441310.html

ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية

ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية

سبوتنيك عربي

تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات متسارعة مع تصاعد الحديث عن اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت لا تزال فيه المنطقة تعاني تداعيات الحرب الإسرائيلية... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T14:41+0000

2026-06-17T14:41+0000

2026-06-17T14:41+0000

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ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية سبوتنيك عربي ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية

ويثير هذا الاتفاق، الذي لم تتضح جميع تفاصيله النهائية بعد، تساؤلات واسعة حول انعكاساته على القضية الفلسطينية ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة في ظل المخاوف من أن يؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات القوى الدولية والإقليمية على حساب الحقوق الفلسطينية.وفي المقابل، تتباين التقديرات بشأن موقف الحكومة الإسرائيلية من هذا المسار، إذ يرى مراقبون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينظر بعين الريبة إلى أي تفاهم أمريكي إيراني، قد يحد من هامش المناورة الإسرائيلي في المنطقة، بينما يعتقد آخرون أن الاتفاق قد يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية وسياسية جديدة تشمل ملفات غزة ولبنان وسوريا.كما تطرح التطورات الراهنة أسئلة مهمة حول مستقبل اتفاقات التطبيع العربية مع إسرائيل، ومواقف القوى الإقليمية الكبرى مثل السعودية وتركيا ومصر وإيران، فضلًا عن طبيعة الدور الأمريكي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.وقال جبر، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر راديو سبوتنيك، إن الساحة الفلسطينية تعيش تباينًا في المواقف تجاه الاتفاق، فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تهدئة التوترات الإقليمية الممتدة من غزة ولبنان إلى العراق واليمن، يخشى آخرون أن يتحول إلى تسوية أمريكية-إيرانية واسعة قد تؤثر على توازنات المنطقة وبعض القوى الفاعلة فيها.وحذر جبر من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يسعى إلى إفشال أي تفاهمات إقليمية لا تتوافق مع حساباته السياسية، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعد من أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وأن نتنياهو يوظف استمرار حالة الحرب للحفاظ على بقائه السياسي ومواجهة الضغوط الداخلية والقانونية والدولية.

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لقاء سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, аудио