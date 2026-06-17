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بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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ملفات ساخنة
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08:31 GMT
29 د
من الملعب
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09:03 GMT
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09:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
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المقهى الثقافي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260617/ترقب-فلسطيني-حول-تأثير-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-على-القضية-الفلسطينية-1114441310.html
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات متسارعة مع تصاعد الحديث عن اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت لا تزال فيه المنطقة تعاني تداعيات الحرب الإسرائيلية... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T14:41+0000
2026-06-17T14:41+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
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ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
ويثير هذا الاتفاق، الذي لم تتضح جميع تفاصيله النهائية بعد، تساؤلات واسعة حول انعكاساته على القضية الفلسطينية ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة في ظل المخاوف من أن يؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات القوى الدولية والإقليمية على حساب الحقوق الفلسطينية.وفي المقابل، تتباين التقديرات بشأن موقف الحكومة الإسرائيلية من هذا المسار، إذ يرى مراقبون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينظر بعين الريبة إلى أي تفاهم أمريكي إيراني، قد يحد من هامش المناورة الإسرائيلي في المنطقة، بينما يعتقد آخرون أن الاتفاق قد يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية وسياسية جديدة تشمل ملفات غزة ولبنان وسوريا.كما تطرح التطورات الراهنة أسئلة مهمة حول مستقبل اتفاقات التطبيع العربية مع إسرائيل، ومواقف القوى الإقليمية الكبرى مثل السعودية وتركيا ومصر وإيران، فضلًا عن طبيعة الدور الأمريكي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.وقال جبر، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر راديو سبوتنيك، إن الساحة الفلسطينية تعيش تباينًا في المواقف تجاه الاتفاق، فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تهدئة التوترات الإقليمية الممتدة من غزة ولبنان إلى العراق واليمن، يخشى آخرون أن يتحول إلى تسوية أمريكية-إيرانية واسعة قد تؤثر على توازنات المنطقة وبعض القوى الفاعلة فيها.وحذر جبر من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يسعى إلى إفشال أي تفاهمات إقليمية لا تتوافق مع حساباته السياسية، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعد من أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وأن نتنياهو يوظف استمرار حالة الحرب للحفاظ على بقائه السياسي ومواجهة الضغوط الداخلية والقانونية والدولية.
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
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صبري سراج
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صبري سراج
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الأخبار
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لقاء سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, аудио
لقاء سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, аудио

ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية

14:41 GMT 17.06.2026
راديو
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
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تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات متسارعة مع تصاعد الحديث عن اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت لا تزال فيه المنطقة تعاني تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتوترات المستمرة في لبنان وسوريا، فضلًا عن حالة الاستقطاب الإقليمي التي فرضتها التطورات الأخيرة.
ويثير هذا الاتفاق، الذي لم تتضح جميع تفاصيله النهائية بعد، تساؤلات واسعة حول انعكاساته على القضية الفلسطينية ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة في ظل المخاوف من أن يؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات القوى الدولية والإقليمية على حساب الحقوق الفلسطينية.
وفي المقابل، تتباين التقديرات بشأن موقف الحكومة الإسرائيلية من هذا المسار، إذ يرى مراقبون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينظر بعين الريبة إلى أي تفاهم أمريكي إيراني، قد يحد من هامش المناورة الإسرائيلي في المنطقة، بينما يعتقد آخرون أن الاتفاق قد يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية وسياسية جديدة تشمل ملفات غزة ولبنان وسوريا.
كما تطرح التطورات الراهنة أسئلة مهمة حول مستقبل اتفاقات التطبيع العربية مع إسرائيل، ومواقف القوى الإقليمية الكبرى مثل السعودية وتركيا ومصر وإيران، فضلًا عن طبيعة الدور الأمريكي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
في هذا الشأن، أكد السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن الفلسطينيين ينظرون إلى الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران بقدر من الترقب والحذر، في ظل حالة الانقسام في الرؤى السياسية الفلسطينية بشأن تداعياته المحتملة على القضية الفلسطينية ومستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال جبر، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر راديو سبوتنيك، إن الساحة الفلسطينية تعيش تباينًا في المواقف تجاه الاتفاق، فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تهدئة التوترات الإقليمية الممتدة من غزة ولبنان إلى العراق واليمن، يخشى آخرون أن يتحول إلى تسوية أمريكية-إيرانية واسعة قد تؤثر على توازنات المنطقة وبعض القوى الفاعلة فيها.
وحذر جبر من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يسعى إلى إفشال أي تفاهمات إقليمية لا تتوافق مع حساباته السياسية، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعد من أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وأن نتنياهو يوظف استمرار حالة الحرب للحفاظ على بقائه السياسي ومواجهة الضغوط الداخلية والقانونية والدولية.
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