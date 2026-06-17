تصويت... برأيك كيف ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على النزاع في لبنان وفلسطين؟

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بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
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الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
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18:31 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
01:30 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
08:31 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
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12:03 GMT
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20260617/تصويت-برأيك-كيف-ينعكس-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-على-النزاع-في-لبنان-وفلسطين؟-1114442830.html
تصويت... برأيك كيف ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على النزاع في لبنان وفلسطين؟
تصويت... برأيك كيف ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على النزاع في لبنان وفلسطين؟
سبوتنيك عربي
يشكّل الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب أحد أبرز التطورات السياسية، التي قد تعيد رسم ملامح التوازنات في الشرق الأوسط، خاصة في ظل ارتباط عدد من الساحات... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T15:44+0000
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ويرى مراقبون أن أي تقارب بين واشنطن وطهران قد يفتح الباب أمام تهدئة شاملة بضغوط دولية، إذ يمكن أن يدفع الأطراف الفاعلة إلى تخفيف التصعيد وتجنب توسع رقعة المواجهات، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار النسبي في المنطقة.وبين هذا الرأي وذاك، هناك رأي ثالث يرجح أن يكون التأثير غير متوازن، حيث نشهد انفراجة في لبنان مقابل استمرار حرب غزة، نتيجة اختلاف طبيعة الملفات وتشابكها مع اعتبارات داخلية وإقليمية متعددة، ما يجعل انعكاسات الاتفاق جزئية وغير موحدة على جميع الجبهات.برأيك كيف ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على النزاع في لبنان وفلسطين؟حماس: توافقات واسعة في القاهرة بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار والسعي للانتقال إلى المرحلة الثانيةالرئيس اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل مستقلة عن الاتفاق الأمريكي الإيراني
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... برأيك كيف ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على النزاع في لبنان وفلسطين؟

15:44 GMT 17.06.2026
© REUTERSالدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© REUTERS
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يشكّل الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب أحد أبرز التطورات السياسية، التي قد تعيد رسم ملامح التوازنات في الشرق الأوسط، خاصة في ظل ارتباط عدد من الساحات الإقليمية المباشرة وغير المباشرة بهذا التفاهم، ويأتي لبنان وفلسطين في مقدمة هذه الساحات، حيث تتداخل فيها الحسابات الإقليمية والدولية بشكل معقد.
ويرى مراقبون أن أي تقارب بين واشنطن وطهران قد يفتح الباب أمام تهدئة شاملة بضغوط دولية، إذ يمكن أن يدفع الأطراف الفاعلة إلى تخفيف التصعيد وتجنب توسع رقعة المواجهات، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار النسبي في المنطقة.

في المقابل، يتوقع اَخرون أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تصعيد مستمر ورفض إسرائيلي، خصوصًا إذا اعتبرته إسرائيل تهديدًا لتوازن الردع، أو تعزيزًا لنفوذ إيران وحلفائها في الساحات الإقليمية، ما قد يدفع نحو مزيد من التوتر العسكري والسياسي.

وبين هذا الرأي وذاك، هناك رأي ثالث يرجح أن يكون التأثير غير متوازن، حيث نشهد انفراجة في لبنان مقابل استمرار حرب غزة، نتيجة اختلاف طبيعة الملفات وتشابكها مع اعتبارات داخلية وإقليمية متعددة، ما يجعل انعكاسات الاتفاق جزئية وغير موحدة على جميع الجبهات.

برأيك كيف ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على النزاع في لبنان وفلسطين؟

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حماس: توافقات واسعة في القاهرة بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار والسعي للانتقال إلى المرحلة الثانية
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