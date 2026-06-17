https://sarabic.ae/20260617/تصويت-برأيك-كيف-ينعكس-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-على-النزاع-في-لبنان-وفلسطين؟-1114442830.html
تصويت... برأيك كيف ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على النزاع في لبنان وفلسطين؟
تصويت... برأيك كيف ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على النزاع في لبنان وفلسطين؟
سبوتنيك عربي
يشكّل الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب أحد أبرز التطورات السياسية، التي قد تعيد رسم ملامح التوازنات في الشرق الأوسط، خاصة في ظل ارتباط عدد من الساحات... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T15:44+0000
2026-06-17T15:44+0000
2026-06-17T15:44+0000
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ويرى مراقبون أن أي تقارب بين واشنطن وطهران قد يفتح الباب أمام تهدئة شاملة بضغوط دولية، إذ يمكن أن يدفع الأطراف الفاعلة إلى تخفيف التصعيد وتجنب توسع رقعة المواجهات، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار النسبي في المنطقة.وبين هذا الرأي وذاك، هناك رأي ثالث يرجح أن يكون التأثير غير متوازن، حيث نشهد انفراجة في لبنان مقابل استمرار حرب غزة، نتيجة اختلاف طبيعة الملفات وتشابكها مع اعتبارات داخلية وإقليمية متعددة، ما يجعل انعكاسات الاتفاق جزئية وغير موحدة على جميع الجبهات.برأيك كيف ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على النزاع في لبنان وفلسطين؟حماس: توافقات واسعة في القاهرة بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار والسعي للانتقال إلى المرحلة الثانيةالرئيس اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل مستقلة عن الاتفاق الأمريكي الإيراني
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك كيف ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على النزاع في لبنان وفلسطين؟
يشكّل الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب أحد أبرز التطورات السياسية، التي قد تعيد رسم ملامح التوازنات في الشرق الأوسط، خاصة في ظل ارتباط عدد من الساحات الإقليمية المباشرة وغير المباشرة بهذا التفاهم، ويأتي لبنان وفلسطين في مقدمة هذه الساحات، حيث تتداخل فيها الحسابات الإقليمية والدولية بشكل معقد.
ويرى مراقبون أن أي تقارب بين واشنطن وطهران قد يفتح الباب أمام تهدئة شاملة بضغوط دولية، إذ يمكن أن يدفع الأطراف الفاعلة إلى تخفيف التصعيد وتجنب توسع رقعة المواجهات، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار النسبي في المنطقة.
في المقابل، يتوقع اَخرون أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تصعيد مستمر ورفض إسرائيلي، خصوصًا إذا اعتبرته إسرائيل تهديدًا لتوازن الردع، أو تعزيزًا لنفوذ إيران وحلفائها في الساحات الإقليمية، ما قد يدفع نحو مزيد من التوتر العسكري والسياسي.
وبين هذا الرأي وذاك، هناك رأي ثالث يرجح أن يكون التأثير غير متوازن، حيث نشهد انفراجة في لبنان مقابل استمرار حرب غزة، نتيجة اختلاف طبيعة الملفات وتشابكها مع اعتبارات داخلية وإقليمية متعددة، ما يجعل انعكاسات الاتفاق جزئية وغير موحدة على جميع الجبهات.
برأيك كيف ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على النزاع في لبنان وفلسطين؟