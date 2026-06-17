https://sarabic.ae/20260617/الرئيس-اللبناني-المفاوضات-مع-إسرائيل-مستقلة-عن-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-1114436518.html

الرئيس اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل مستقلة عن الاتفاق الأمريكي الإيراني

الرئيس اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل مستقلة عن الاتفاق الأمريكي الإيراني

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون أن مسار المفاوضات الذي يخوضه لبنان يتم بصورة مستقلة، مشدداً على رفض ربطه بأي دولة أو أي مسار تفاوضي آخر في المنطقة. 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T12:55+0000

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وقال عون، إن بلاده حريصة على الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي، مؤكداً أن أي تسوية مستقبلية ستتم من خلال الدولة اللبنانية وبما يحقق مصالحها الوطنية، وليس على حسابها.وأضاف أن الدولة اللبنانية هي الجهة المخولة بإدارة المفاوضات واتخاذ القرارات السيادية، مشيراً إلى أن مسار التفاوض مع إسرائيل منفصل عن الاتفاق أو التفاهمات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، أكد الرئيس اللبناني دعم بلاده لوقف إطلاق النار، مرحباً بأي جهود دولية أو إقليمية من شأنها المساعدة في تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك المبادرات التي قد تساهم فيها إيران.وشدد عون على أن أولوية لبنان تتمثل في تثبيت الاستقرار وحماية السيادة الوطنية، مع استمرار العمل على معالجة الملفات العالقة عبر القنوات الدبلوماسية والرسمية للدولة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض. ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا" ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرامن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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