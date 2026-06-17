https://sarabic.ae/20260617/عراقجي-يؤكد-لـلافروف-مسؤولية-واشنطن-عن-تنفيذ-مذكرة-التفاهم-ويطالب-بوقف-هجمات-إسرائيل-على-لبنان-1114427305.html

عراقجي يؤكد لـ"لافروف" مسؤولية واشنطن عن تنفيذ مذكرة التفاهم ويطالب بوقف هجمات إسرائيل على لبنان

عراقجي يؤكد لـ"لافروف" مسؤولية واشنطن عن تنفيذ مذكرة التفاهم ويطالب بوقف هجمات إسرائيل على لبنان

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تفاصيل مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بحسب ما أفادت به... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T10:17+0000

2026-06-17T10:17+0000

2026-06-17T10:17+0000

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وأوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن عراقجي استعرض خلال الاتصال تفاصيل المذكرة، مشيرًا إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن تنفيذ بنودها، ومؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية على لبنان.وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا عددًا من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، حيث رحّب لافروف بمذكرة التفاهم.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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