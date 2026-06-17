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القوات الروسية تحرر بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
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سموتريتش: البقاء في جنوب لبنان مستمر حتى نزع سلاح حزب الله بالكامل
سموتريتش: البقاء في جنوب لبنان مستمر حتى نزع سلاح حزب الله بالكامل
سبوتنيك عربي
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "إسرائيل قد تبقي قواتها في جنوب لبنان لسنوات إذا اقتضت الضرورة"، مشدداً على أن الهدف يتمثل في نزع سلاح حزب... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T08:41+0000
2026-06-17T08:41+0000
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وأضاف سموتريتش، أن العمليات العسكرية في قطاع غزة تتواصل، مدعياً أن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع، في إطار العمليات الجارية هناك.وأكد أن أي خطط لإعادة إعمار غزة لن تُنفذ قبل تحقيق ما وصفه بأهداف نزع السلاح والقضاء على التهديدات الأمنية، معتبراً أن هذه الشروط تمثل أساس أي ترتيبات مستقبلية في القطاع.وفي ما يتعلق بمستقبل غزة، أشار سموتريتش، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تبني نهج مشابه لما يجري في الضفة الغربية، بعد التوسع الاستيطاني هناك، مؤكداً أن الاستيطان يشكل من وجهة نظره، ضمانة لترسيخ الوجود والسيطرة الأمنية على المدى الطويل.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرامن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260617/أبو-مرزوق-حماس-مستعدة-لتسليم-سلاح-غزة-للسلطة-الفلسطينية-فقط-1114400860.html
https://sarabic.ae/20260616/عراقجي-أي-هجوم-إسرائيلي-على-لبنان-يعد-خرقا-لمذكرة-التفاهم-مع-واشنطن-1114383073.html
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سموتريتش: البقاء في جنوب لبنان مستمر حتى نزع سلاح حزب الله بالكامل

08:41 GMT 17.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenbergوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "إسرائيل قد تبقي قواتها في جنوب لبنان لسنوات إذا اقتضت الضرورة"، مشدداً على أن الهدف يتمثل في نزع سلاح حزب الله بشكل كامل وإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية.
وأضاف سموتريتش، أن العمليات العسكرية في قطاع غزة تتواصل، مدعياً أن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع، في إطار العمليات الجارية هناك.
وأكد أن أي خطط لإعادة إعمار غزة لن تُنفذ قبل تحقيق ما وصفه بأهداف نزع السلاح والقضاء على التهديدات الأمنية، معتبراً أن هذه الشروط تمثل أساس أي ترتيبات مستقبلية في القطاع.
عضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
أبو مرزوق: "حماس" مستعدة لتسليم سلاح غزة للسلطة الفلسطينية فقط
04:11 GMT
وفي ما يتعلق بمستقبل غزة، أشار سموتريتش، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تبني نهج مشابه لما يجري في الضفة الغربية، بعد التوسع الاستيطاني هناك، مؤكداً أن الاستيطان يشكل من وجهة نظره، ضمانة لترسيخ الوجود والسيطرة الأمنية على المدى الطويل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
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أمس, 07:35 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا
من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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