https://sarabic.ae/20260617/أبو-مرزوق-حماس-مستعدة-لتسليم-سلاح-غزة-للسلطة-الفلسطينية-فقط-1114400860.html

أبو مرزوق: "حماس" مستعدة لتسليم سلاح غزة للسلطة الفلسطينية فقط

أبو مرزوق: "حماس" مستعدة لتسليم سلاح غزة للسلطة الفلسطينية فقط

سبوتنيك عربي

كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ونائب رئيس الحركة في الخارج، موسى أبو مرزوق، عن استعداد الحركة لتسليم السلاح في قطاع غزة حصرًا إلى جهة فلسطينية، سواء كانت... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T04:11+0000

2026-06-17T04:11+0000

2026-06-17T04:34+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

حركة حماس

السلطة الفلسطينية

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103899/80/1038998083_0:130:2792:1700_1920x0_80_0_0_f121af1dbaff1763d775727c9af52a23.jpg

وقال أبو مرزوق، في حديث لـ"سبوتنيك": "ملف السلاح كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال الحوارات الفلسطينية الأخيرة"، مشيرا إلى أن "اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي عُقد في القاهرة توصل إلى توافق بشأن 13 بندًا من أصل 15 بندًا مطروحا للنقاش، فيما بقيت نقطتان تتعلقان بمصير السلاح الفلسطيني".وأضاف أبو مرزوق: "قطاع غزة" أرض محتلة، والقانون الدولي يمنح الشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق المقاومة، لذلك من حقنا أن نحمل السلاح من أجل مقاومة الاحتلال كونه معتديًا ومحتلًا للأرض".وأشار إلى أن "المقترحات المتعلقة بسلاح غزة، سواء في ما وصفه بـ"خطة ترامب" أو "خطة ميلادينوف"، تفتقر إلى أي أفق سياسي واضح"، وأردف: "طرحت الحركة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتوليها إدارة شؤونه، إلا أن هذا الطرح لم يلق قبولًا".وأكد أبو مرزوق أن "موقف الحركة واضح في هذه المسألة"، بقوله: "قلنا إن تسليم السلاح لن يكون إلا لجهة فلسطينية، سواء كانت السلطة الفلسطينية أو دولة فلسطينية تأتي إلى قطاع غزة. السلاح لن يتم تسليمه بتاتًا لجهة إسرائيلية أو لجهات عميلة أو لجهة أمريكية أيضًا".وأشار إلى أن "المقاربة التي تطرحها الحركة لا تتعلق بنزع السلاح بشكل كامل، بل تشمل خيارات مثل تخزين السلاح الثقيل، أو إخفائه، أو الدخول في هدنة طويلة الأمد تضمن عدم استخدامه"، مؤكدًا "استعداد الحركة تسليم سلاحها إلى الدولة الفلسطينية عند قيامها".كما أبدى أبو مرزوق تشاؤمه، إزاء فرص التوصل إلى اتفاق نهائي في ظل الموقف الإسرائيلي الحالي، معتبرًا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب لأسباب تتعلق بمستقبله السياسي، وأنه يضع العراقيل أمام أي ترتيبات لا تؤدي إلى استمرار العمليات العسكرية".

https://sarabic.ae/20260616/أبو-مرزوق-لـسبوتنيك-حماس-تأمل-مساعدة-روسيا-في-تحقيق-المصالحة-بين-الفصائل-الفلسطينية-1114380985.html

https://sarabic.ae/20260614/حماس-تعلن-تسليم-رد-الفصائل-الفلسطينية-على-خارطة-طريق-المرحلة-الثانية-من-هدنة-غزة--1114335657.html

https://sarabic.ae/20260613/حماس-تحذر-من-إجراءات-جديدة-بحق-الأسرى-في-سجن-عوفر-وتطالب-بتحرك-دولي-عاجل-1114316791.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, السلطة الفلسطينية, تقارير سبوتنيك, حصري