https://sarabic.ae/20260617/خلال-60-يوماروسيا-وإيران-تستكملان-ربط-نظاميهما-المصرفيين-بعيدا-عن-سويفت-1114422249.html

خلال 60 يوما...روسيا وإيران تستكملان ربط نظاميهما المصرفيين بعيدا عن "سويفت"

خلال 60 يوما...روسيا وإيران تستكملان ربط نظاميهما المصرفيين بعيدا عن "سويفت"

سبوتنيك عربي

أكد رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أن المرحلة الثالثة من مشروع الربط بين شبكتي الدفع الإيرانية "شتاب" والروسية "مير" ستدخل حيز التنفيذ خلال مدة... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T07:51+0000

2026-06-17T07:51+0000

2026-06-17T07:51+0000

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وأوضح همتي، في تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى موسكو، أن الأعمال الفنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بالمرحلة الأخيرة من المشروع تسير وفق الخطة المقررة، مشيراً إلى أن اكتمال الربط سيسمح للمواطنين الإيرانيين باستخدام بطاقاتهم المصرفية المحلية لإجراء عمليات الشراء والدفع مباشرة داخل الأراضي الروسية عبر شبكة "مير"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأشار المسؤول الإيراني إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والمصرفية بين إيران وروسيا شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مؤكداً استمرار الجهود المشتركة لتوسيع مجالات التعاون المالي وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الجانبين.وأضاف أن طهران تعمل على تنويع مسارات التجارة الخارجية وتوسيع قنوات تأمين السلع والخدمات، إلى جانب تطوير آليات التسويات المالية مع شركائها الدوليين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الأنظمة المالية التقليدية وتعزيز المرونة في التعاملات الاقتصادية الدولية.وكان نائب محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية محسن كريمي، أعلن أن إيران وروسيا، لم تعودا بحاجة، بعد الآن، إلى نظام "سويفت" في المعاملات بينهما.وقال كريمي: "إن المصدرين من البلدين لديهما إمكانية التصدير بعملتهم الوطنية، وفي هذا المشروع يقوم المصدرون والمستوردون بتبادل بضائعهم بالريال، أما بالنسبة للدول التي نستورد منها بالريال فمن الممكن التصدير بالريال إليها أيضا".ولفت كريمي إلى افتتاح خطاب اعتماد بين إيران وروسيا، قائلا: "لقد قمنا بربط شبكة المراسلة بين البلدين، ما يعني أن بنوك البلدين لم تعد بحاجة إلى التواصل عبر سويسرا، ومن الممكن أن يقوم المصدر بتقديم فاتورة بالريال إلى الجانب الروسي واستلام الأموال من البنوك الروسية في إيران".وفي السياق ذاته، قال وزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ألكسندر سلينيف: "يتم إجراء حجم كبير من تجارتنا بالعملات الوطنية، وأداء بنوكنا المركزية آخذ في التحسن".

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