https://sarabic.ae/20260617/وزير-الأشغال-العامة-والإسكان-الفلسطيني-انسحاب-القوات-الإسرائيلية-شرط-أساسي-لتطبيق-خطة-السلام--1114427965.html
وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني: انسحاب القوات الإسرائيلية شرط أساسي لتطبيق خطة السلام
وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني: انسحاب القوات الإسرائيلية شرط أساسي لتطبيق خطة السلام
سبوتنيك عربي
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عاهد بسيسو، من رام الله، على "ضرورة تطبيق خطة السلام وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، للشروع في عمليات إعادة... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T10:57+0000
2026-06-17T10:57+0000
2026-06-17T10:57+0000
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وقال بسيسو في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تم تشكيل فريق عمل داخل قطاع غزة إلى جانب فريق آخر في الوزارة للتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية في حصر الأضرار، كما تم توقيع اتفاقيات عدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلا أن المناطق المتاحة للعمل والإيواء مكتظة بالسكان ولا تتجاوز 30% من مساحة القطاع".وتابع بسيسو: "الوزارة تعمل على إعداد خطة لإزالة الركام وفتح الطرق، وتشكيل فرق عمل ميدانية لجمع البيانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات الفلسطينية، تمهيدًا لبدء عملية حصر الإضرار فور توفر الظروف المناسبة، وذلك ضمن خطة حكومية شاملة لإعادة الإعمار، أُقرت خلال مؤتمر القمة العربية وبالشراكة مع المؤسسات الدولية، إلا أن استمرار احتلال أجزاء واسعة من القطاع، إلى جانب سيطرة القوات الإسرائيلية على المعابر وتقييد حرية الحركة، يعرقل تنفيذ هذه الجهود".وختم بسيسو حديثه بالتأكيد على أهمية العلاقات الروسية الفلسطينية، وأعرب عن "تقديره للدور الروسي في دعم قضايا الشعب الفلسطيني، وجهوده في محاولة الجمع بين الفصائل الفلسطينية وتوحيد الصوت الفلسطيني، فضلًا عن دوره في الملفات السياسية"، مشددًا على أهمية الدور الروسي والتعويل عليه في عملية السلام في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260617/أبو-مرزوق-مشاورات-دورية-بين-حماس-وروسيا-بشأن-القضية-الفلسطينية-وتطورات-المنطقة-1114401215.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار خطة السلام, السلام, قوات إسرائيلية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, أخبار خطة السلام, السلام, قوات إسرائيلية, تقارير سبوتنيك, حصري
وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني: انسحاب القوات الإسرائيلية شرط أساسي لتطبيق خطة السلام
حصري
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عاهد بسيسو، من رام الله، على "ضرورة تطبيق خطة السلام وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، للشروع في عمليات إعادة الإعمار".
وقال بسيسو في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تم تشكيل فريق عمل داخل قطاع غزة إلى جانب فريق آخر في الوزارة للتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية في حصر الأضرار، كما تم توقيع اتفاقيات عدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلا أن المناطق المتاحة للعمل والإيواء مكتظة بالسكان ولا تتجاوز 30% من مساحة القطاع".
وأشار إلى أن "الوضع في غزة كارثي، وأن نحو 70% من مساحة القطاع باتت منطقة حربية عسكرية مدمرة"، وأضاف: "إحدى أبرز التحديات تتمثل في تحديد الأراضي اللازمة لإقامة مراكز الإيواء، وأن الوزارة تتجه إلى استخدام الأراضي الخاصة بموجب اتفاقيات مع العائلات المالكة، نظرًا إلى محدودية الأراضي الوقفية والحكومية".
وتابع بسيسو: "الوزارة تعمل على إعداد خطة لإزالة الركام وفتح الطرق، وتشكيل فرق عمل ميدانية لجمع البيانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات الفلسطينية، تمهيدًا لبدء عملية حصر الإضرار فور توفر الظروف المناسبة، وذلك ضمن خطة حكومية شاملة لإعادة الإعمار، أُقرت خلال مؤتمر القمة العربية وبالشراكة مع المؤسسات الدولية، إلا أن استمرار احتلال أجزاء واسعة من القطاع، إلى جانب سيطرة القوات الإسرائيلية على المعابر وتقييد حرية الحركة، يعرقل تنفيذ هذه الجهود".
وختم بسيسو حديثه بالتأكيد على أهمية العلاقات الروسية الفلسطينية، وأعرب عن "تقديره للدور الروسي في دعم قضايا الشعب الفلسطيني، وجهوده في محاولة الجمع بين الفصائل الفلسطينية وتوحيد الصوت الفلسطيني، فضلًا عن دوره في الملفات السياسية"، مشددًا على أهمية الدور الروسي والتعويل عليه في عملية السلام في الشرق الأوسط.