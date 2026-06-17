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أبو مرزوق: مشاورات دورية بين "حماس" وروسيا بشأن القضية الفلسطينية وتطورات المنطقة

أبو مرزوق: مشاورات دورية بين "حماس" وروسيا بشأن القضية الفلسطينية وتطورات المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ونائب رئيس الحركة في الخارج، موسى أبو مرزوق، أن الحركة تجري مشاورات دورية مع روسيا حول القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T07:42+0000

2026-06-17T07:42+0000

2026-06-17T07:42+0000

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وقال أبو مرزوق في حديث لـ"سبوتنيك": "تأتي زيارتنا إلى العاصمة الروسية موسكو في سياق طبيعي للعلاقة بين الحركة وروسيا"، مشيرًا إلى أن "هناك لقاءات دورية تجمع بين حركة "حماس" ووزارة الخارجية الروسية لمناقشة مختلف الملفات السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والوضع العام في المنطقة".وأوضح أبو مرزوق أن "القضية الفلسطينية كانت المحور الرئيسي في المباحثات مع المسؤولين الروس، وقضية الشعب الفلسطيني أصبحت القضية المركزية التي تدور حولها السياسات العالمية، وكل مواضيع الصراع في المنطقة هي محل نقاش وتشاور بين الجانبين".وأكد أبو مرزوق أن "مختلف التطورات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية كانت محل تشاور مع موسكو، بما في ذلك المبادرات السياسية المطروحة ومستقبل الحروب والصراعات الإقليمية".وفي تقييمه للموقف الروسي، قال أبو مرزوق: "ينظر الفلسطينيون بكثير من الإيجابية إلى السياسة الروسية"، مشيدًا بـ"مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الداعمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة"، مؤكدًا أن "موسكو تمثل قطبًا أساسيًا على المستوى الدولي يقف إلى جوار الشعب الفلسطيني".وكشف أبو مرزوق أن "حماس ناقشت مع الخارجية الروسية ملف المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار، كما أن "حماس" طالبت مرارًا بأن تكون روسيا أحد الوسطاء في هذا الملف، إلا أن إسرائيل ترفض ذلك".وأردف: "أي وسيط يحتاج إلى موافقة الطرفين، ولا يستطيع أحد أن يفرض وسيطًا من جانب واحد، ومن هنا كان الرفض الإسرائيلي حائلًا أمام دور روسي نشط وفاعل".وتابع: "نجحت روسيا في جمع مختلف الأطراف الفلسطينية وصياغة أوراق توافقية"، لكنه اعتبر أن "الاعتراضات الأمريكية والإسرائيلية كانت تحول دون تنفيذ هذه التفاهمات".وأعرب أبو مرزوق عن اعتقاده بـ"إمكانية توجيه دعوة روسية جديدة للفصائل الفلسطينية، لعقد حوار في موسكو خلال المرحلة المقبلة"، واستدرك: "يبقى ذلك ممكنًا بالتأكيد، إذا توفرت إرادة فلسطينية حقيقية لتجاوز العقبات وتحقيق الوحدة الوطنية".

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أخبار فلسطين اليوم, روسيا, حركة حماس, مشاورات, القضية الفلسطينية, تقارير سبوتنيك, حصري