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الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو- عمدة المدينة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو- عمدة المدينة
سبوتنيك عربي
أعن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، دمرت 15 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة. 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T02:56+0000
2026-06-18T02:56+0000
2026-06-18T04:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا والعالم العربي
موسكو
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وكتب سوبيانين عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي: "دمرت منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع 15 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو موسكو".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260617/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كوتوزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1114426215.html
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روسيا والعالم العربي , موسكو, محافظ موسكو
روسيا والعالم العربي , موسكو, محافظ موسكو
الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو- عمدة المدينة
02:56 GMT 18.06.2026 (تم التحديث: 04:42 GMT 18.06.2026)
أعن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، دمرت 15 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة.
وكتب سوبيانين عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي: "دمرت منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع
15 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو موسكو".
وأشار إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ تعمل في موقع سقوط الحطام.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.