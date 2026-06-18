أطرف الصور لهذا الأسبوع

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نشطاء مناخ يرتدون أقنعة تحمل صور قادة "مجموعة السبع"، من اليسار: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس، يقفون أمام مجسم كروي قابل للنفخ في جنيف، سويسرا