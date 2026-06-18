أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
إسقاط 992 مسيرة أوكرانية و14 هدفا جويا خلال يوم واحد- الدفاع الروسية
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
08:31 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
مونديال 2026... اللعبة الرياضية تضطهد إيران، فهل باتت الرياضة ساحة لتصفية الحساب؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
عدد إصابات " إيبولا "يرتفع إلى 710 في الكونغو... المواقع الإلكترونية المزيفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن مواجهتها؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
قطاع غزة...حصار طبي ومنظومة صحية تصارع للبقاء وانقاذ الأرواح، هل يبقى المجتمع صامتاً؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور التي تم التقاطها خلال الإسبوع. 18.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

10:50 GMT 18.06.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور التي تم التقاطها خلال الإسبوع.
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اجتماع ثنائي على هامش قمة "مجموعة السبع"، يوم الاثنين 15 يونيو/ حزيران 2026، في مدينة إيفيان لي بان الفرنسية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اجتماع ثنائي على هامش قمة &quot;مجموعة السبع&quot;، يوم الاثنين 15 يونيو/ حزيران 2026، في مدينة إيفيان لي بان الفرنسية - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اجتماع ثنائي على هامش قمة "مجموعة السبع"، يوم الاثنين 15 يونيو/ حزيران 2026، في مدينة إيفيان لي بان الفرنسية

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

مجسم فني على شكل عيون على طريق سريع في مدينة ميتيشي، ضواحي العاصمة الروسية موسكو

مجسم فني على شكل عيون على طريق سريع في مدينة ميتيشي، ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Grigory Sysoev
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مجسم فني على شكل عيون على طريق سريع في مدينة ميتيشي، ضواحي العاصمة الروسية موسكو

© REUTERS Mike Blake

الممثل خافيير بارديم، يتفاعل بعد وضع بصمات يديه وقدميه في الإسمنت، خلال حفل أقيم في مسرح "تي سي إل" الصيني في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

الممثل خافيير بارديم، يتفاعل بعد وضع بصمات يديه وقدميه في الإسمنت، خلال حفل أقيم في مسرح &quot;تي سي إل&quot; الصيني في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS Mike Blake

الممثل خافيير بارديم، يتفاعل بعد وضع بصمات يديه وقدميه في الإسمنت، خلال حفل أقيم في مسرح "تي سي إل" الصيني في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر كلبًا آليًا في مدينة ملاهي "أوريون" في مركز معارض موسكو

صورة تظهر كلبًا آليًا في مدينة ملاهي &quot;أوريون&quot; في مركز معارض موسكو - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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صورة تظهر كلبًا آليًا في مدينة ملاهي "أوريون" في مركز معارض موسكو

© AP Photo / Adam Gray

شخص يرتدي قناع "ميس بيغي"، يسأل ضباط شرطة نيويورك عن الاتجاهات خلال موكب يوم بورتوريكو الوطني، يوم الأحد 14 يونيو 2026، نيويورك

شخص يرتدي قناع &quot;ميس بيغي&quot;، يسأل ضباط شرطة نيويورك عن الاتجاهات خلال موكب يوم بورتوريكو الوطني، يوم الأحد 14 يونيو 2026، نيويورك - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Adam Gray

شخص يرتدي قناع "ميس بيغي"، يسأل ضباط شرطة نيويورك عن الاتجاهات خلال موكب يوم بورتوريكو الوطني، يوم الأحد 14 يونيو 2026، نيويورك

© AP Photo / Baz Ratner

نشطاء مناخ يرتدون أقنعة تحمل صور قادة "مجموعة السبع"، من اليسار: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس، يقفون أمام مجسم كروي قابل للنفخ في جنيف، سويسرا

نشطاء مناخ يرتدون أقنعة تحمل صور قادة &quot;مجموعة السبع&quot;، من اليسار: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس، يقفون أمام مجسم كروي قابل للنفخ في جنيف، سويسرا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Baz Ratner

نشطاء مناخ يرتدون أقنعة تحمل صور قادة "مجموعة السبع"، من اليسار: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس، يقفون أمام مجسم كروي قابل للنفخ في جنيف، سويسرا

© REUTERS Toby Melville

الملك تشارلز والملكة كاميلا، يتفاعلان أثناء مشاهدتهما سباق "كأس الملكة"، سباق الخيل - "رويال إسكوت" 2026، مضمار إسكوت، بريطانيا

الملك تشارلز والملكة كاميلا، يتفاعلان أثناء مشاهدتهما سباق &quot;كأس الملكة&quot;، سباق الخيل - &quot;رويال إسكوت&quot; 2026، مضمار إسكوت، بريطانيا - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Toby Melville

الملك تشارلز والملكة كاميلا، يتفاعلان أثناء مشاهدتهما سباق "كأس الملكة"، سباق الخيل - "رويال إسكوت" 2026، مضمار إسكوت، بريطانيا

© REUTERS Toby Melville

وصول أحد رواد سباق الخيل، مرتدية قبعة مزينة بجزرتين قبل انطلاق السباق، في "رويال إسكوت" 2026، مضمار "إسكوت"، بريطانيا، 16 يونيو 2026

وصول أحد رواد سباق الخيل، مرتدية قبعة مزينة بجزرتين قبل انطلاق السباق، في &quot;رويال إسكوت&quot; 2026، مضمار &quot;إسكوت&quot;، بريطانيا، 16 يونيو 2026 - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Toby Melville

وصول أحد رواد سباق الخيل، مرتدية قبعة مزينة بجزرتين قبل انطلاق السباق، في "رويال إسكوت" 2026، مضمار "إسكوت"، بريطانيا، 16 يونيو 2026

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

بحارة سفينة التدريب الشراعية التابعة للبحرية الإندونيسية "بيما سوتشي"، خلال احتفالات "يوم روسيا" (العيد الوطني) في ساحة المقاتلين الثوريين في فلاديفوستوك، أقصى شرقي روسيا

بحارة سفينة التدريب الشراعية التابعة للبحرية الإندونيسية &quot;بيما سوتشي&quot;، خلال احتفالات &quot;يوم روسيا&quot; (العيد الوطني) في ساحة المقاتلين الثوريين في فلاديفوستوك، أقصى شرقي روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Ankov
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بحارة سفينة التدريب الشراعية التابعة للبحرية الإندونيسية "بيما سوتشي"، خلال احتفالات "يوم روسيا" (العيد الوطني) في ساحة المقاتلين الثوريين في فلاديفوستوك، أقصى شرقي روسيا

© AP Photo / Martin Meissner

إرلينغ هالاند، لاعب منتخب النرويج لكرة القدم، يحتفل بتسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده خلال مباراة ضمن المجموعة الأولى من كأس العالم ضد العراق، في فوكسبورو، ماساتشوستس، بالقرب من بوسطن

إرلينغ هالاند، لاعب منتخب النرويج لكرة القدم، يحتفل بتسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده خلال مباراة ضمن المجموعة الأولى من كأس العالم ضد العراق، في فوكسبورو، ماساتشوستس، بالقرب من بوسطن - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Martin Meissner

إرلينغ هالاند، لاعب منتخب النرويج لكرة القدم، يحتفل بتسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده خلال مباراة ضمن المجموعة الأولى من كأس العالم ضد العراق، في فوكسبورو، ماساتشوستس، بالقرب من بوسطن

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