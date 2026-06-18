أطرف الصور لهذا الأسبوع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اجتماع ثنائي على هامش قمة "مجموعة السبع"، يوم الاثنين 15 يونيو/ حزيران 2026، في مدينة إيفيان لي بان الفرنسية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اجتماع ثنائي على هامش قمة "مجموعة السبع"، يوم الاثنين 15 يونيو/ حزيران 2026، في مدينة إيفيان لي بان الفرنسية
مجسم فني على شكل عيون على طريق سريع في مدينة ميتيشي، ضواحي العاصمة الروسية موسكو
مجسم فني على شكل عيون على طريق سريع في مدينة ميتيشي، ضواحي العاصمة الروسية موسكو
الممثل خافيير بارديم، يتفاعل بعد وضع بصمات يديه وقدميه في الإسمنت، خلال حفل أقيم في مسرح "تي سي إل" الصيني في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية
الممثل خافيير بارديم، يتفاعل بعد وضع بصمات يديه وقدميه في الإسمنت، خلال حفل أقيم في مسرح "تي سي إل" الصيني في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية
صورة تظهر كلبًا آليًا في مدينة ملاهي "أوريون" في مركز معارض موسكو
صورة تظهر كلبًا آليًا في مدينة ملاهي "أوريون" في مركز معارض موسكو
شخص يرتدي قناع "ميس بيغي"، يسأل ضباط شرطة نيويورك عن الاتجاهات خلال موكب يوم بورتوريكو الوطني، يوم الأحد 14 يونيو 2026، نيويورك
شخص يرتدي قناع "ميس بيغي"، يسأل ضباط شرطة نيويورك عن الاتجاهات خلال موكب يوم بورتوريكو الوطني، يوم الأحد 14 يونيو 2026، نيويورك
نشطاء مناخ يرتدون أقنعة تحمل صور قادة "مجموعة السبع"، من اليسار: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس، يقفون أمام مجسم كروي قابل للنفخ في جنيف، سويسرا
نشطاء مناخ يرتدون أقنعة تحمل صور قادة "مجموعة السبع"، من اليسار: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس، يقفون أمام مجسم كروي قابل للنفخ في جنيف، سويسرا
الملك تشارلز والملكة كاميلا، يتفاعلان أثناء مشاهدتهما سباق "كأس الملكة"، سباق الخيل - "رويال إسكوت" 2026، مضمار إسكوت، بريطانيا
الملك تشارلز والملكة كاميلا، يتفاعلان أثناء مشاهدتهما سباق "كأس الملكة"، سباق الخيل - "رويال إسكوت" 2026، مضمار إسكوت، بريطانيا
وصول أحد رواد سباق الخيل، مرتدية قبعة مزينة بجزرتين قبل انطلاق السباق، في "رويال إسكوت" 2026، مضمار "إسكوت"، بريطانيا، 16 يونيو 2026
وصول أحد رواد سباق الخيل، مرتدية قبعة مزينة بجزرتين قبل انطلاق السباق، في "رويال إسكوت" 2026، مضمار "إسكوت"، بريطانيا، 16 يونيو 2026
بحارة سفينة التدريب الشراعية التابعة للبحرية الإندونيسية "بيما سوتشي"، خلال احتفالات "يوم روسيا" (العيد الوطني) في ساحة المقاتلين الثوريين في فلاديفوستوك، أقصى شرقي روسيا
بحارة سفينة التدريب الشراعية التابعة للبحرية الإندونيسية "بيما سوتشي"، خلال احتفالات "يوم روسيا" (العيد الوطني) في ساحة المقاتلين الثوريين في فلاديفوستوك، أقصى شرقي روسيا
إرلينغ هالاند، لاعب منتخب النرويج لكرة القدم، يحتفل بتسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده خلال مباراة ضمن المجموعة الأولى من كأس العالم ضد العراق، في فوكسبورو، ماساتشوستس، بالقرب من بوسطن
إرلينغ هالاند، لاعب منتخب النرويج لكرة القدم، يحتفل بتسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده خلال مباراة ضمن المجموعة الأولى من كأس العالم ضد العراق، في فوكسبورو، ماساتشوستس، بالقرب من بوسطن