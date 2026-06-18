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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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https://sarabic.ae/20260618/1114478731.html
بمشاركة بوتين... قمة "روسيا- آسيان" في قازان
بمشاركة بوتين... قمة "روسيا- آسيان" في قازان
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لرؤساء الوفود المشاركة في قمة "روسيا-آسيان" في قازان الروسية، التي تعقد خلال الفترة من... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
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ألبومات
روسيا
قازان
فلاديمير بوتين
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фото, صور, ألبومات, روسيا, قازان, فلاديمير بوتين
фото, صور, ألبومات, روسيا, قازان, فلاديمير بوتين

بمشاركة بوتين... قمة "روسيا- آسيان" في قازان

16:54 GMT 18.06.2026
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اختار لكم فريق وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لرؤساء الوفود المشاركة في قمة "روسيا-آسيان" في قازان الروسية، التي تعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة 11 دولة.
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رئيس الوزراء الماليزي أنور بن إبراهيم، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، ورئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول (من اليسار إلى اليمين) في حفل تصوير لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.

رئيس الوزراء الماليزي أنور بن إبراهيم، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، ورئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول (من اليسار إلى اليمين) في حفل تصوير لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
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رئيس الوزراء الماليزي أنور بن إبراهيم، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، ورئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول (من اليسار إلى اليمين) في حفل تصوير لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.

© Sputnik . POOL/Mikhail Metzel / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل حفل استقبال تكريم رؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل حفل استقبال تكريم رؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . POOL/Mikhail Metzel
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل حفل استقبال تكريم رؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان. من اليسار: رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول وزوجته ثانانون.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان. من اليسار: رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول وزوجته ثانانون. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان. من اليسار: رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول وزوجته ثانانون.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الوفد الفلبيني قبل لقائه بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان. الرابع من اليمين: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الوفد الفلبيني قبل لقائه بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان. الرابع من اليمين: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الوفد الفلبيني قبل لقائه بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان. الرابع من اليمين: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

© Sputnik . POOL/Mikhail Metzel / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم الاستقبال الرسمية لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان. على اليسار: رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية لي مينه هونغ.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم الاستقبال الرسمية لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان. على اليسار: رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية لي مينه هونغ. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . POOL/Mikhail Metzel
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم الاستقبال الرسمية لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان. على اليسار: رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية لي مينه هونغ.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يسار) ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يسار) ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يسار) ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان.

© Sputnik . POOL/Mikhail Metzel / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل استقبال على شرف رؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل استقبال على شرف رؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . POOL/Mikhail Metzel
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل استقبال على شرف رؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.

© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الوفود في الجلسة العامة لقمة روسيا-آسيان في قازان.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الوفود في الجلسة العامة لقمة روسيا-آسيان في قازان. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Kristina Solovyova
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الوفود في الجلسة العامة لقمة روسيا-آسيان في قازان.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف (يسار) ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان.

مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف (يسار) ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف (يسار) ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل التقاط الصور لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل التقاط الصور لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Bobylev
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل التقاط الصور لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.

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