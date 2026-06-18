بمشاركة بوتين... قمة "روسيا- آسيان" في قازان

© Sputnik . Sergey Bobylev

رئيس الوزراء الماليزي أنور بن إبراهيم، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، ورئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول (من اليسار إلى اليمين) في حفل تصوير لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.