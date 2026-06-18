بمشاركة بوتين... قمة "روسيا- آسيان" في قازان

رئيس الوزراء الماليزي أنور بن إبراهيم، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، ورئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول (من اليسار إلى اليمين) في حفل تصوير لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.
رئيس الوزراء الماليزي أنور بن إبراهيم، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، ورئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول (من اليسار إلى اليمين) في حفل تصوير لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل حفل استقبال تكريم رؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل حفل استقبال تكريم رؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان. من اليسار: رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول وزوجته ثانانون.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان. من اليسار: رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول وزوجته ثانانون.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الوفد الفلبيني قبل لقائه بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان. الرابع من اليمين: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الوفد الفلبيني قبل لقائه بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان. الرابع من اليمين: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم الاستقبال الرسمية لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان. على اليسار: رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية لي مينه هونغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم الاستقبال الرسمية لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان. على اليسار: رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية لي مينه هونغ.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يسار) ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يسار) ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل استقبال على شرف رؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل استقبال على شرف رؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الوفود في الجلسة العامة لقمة روسيا-آسيان في قازان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الوفود في الجلسة العامة لقمة روسيا-آسيان في قازان.
مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف (يسار) ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان.
مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف (يسار) ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على هامش قمة روسيا-آسيان في قازان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل التقاط الصور لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل التقاط الصور لرؤساء الوفود المشاركة في قمة روسيا-آسيان في قازان.