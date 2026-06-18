"9 إم-333".. صاروخ روسي يدمر أهدافا جوية خارقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
08:31 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
مونديال 2026... اللعبة الرياضية تضطهد إيران، فهل باتت الرياضة ساحة لتصفية الحساب؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
عدد إصابات " إيبولا "يرتفع إلى 710 في الكونغو... المواقع الإلكترونية المزيفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن مواجهتها؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
قطاع غزة...حصار طبي ومنظومة صحية تصارع للبقاء وانقاذ الأرواح، هل يبقى المجتمع صامتاً؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن اعتبار الاتفاق بين واشنطن وطهران شاملا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260618/9-إم-333-صاروخ-روسي-يدمر-أهدافا-جوية-خارقة-1114477692.html
"9 إم-333".. صاروخ روسي يدمر أهدافا جوية خارقة
"9 إم-333".. صاروخ روسي يدمر أهدافا جوية خارقة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية المصممة لاعتراض الأهداف الجوية سواء في على مدى بعيد وارتفاعات كبيرة، أو حتى تلك التي تحلق على ارتفاعات منخفضة... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T14:46+0000
2026-06-18T14:46+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/12/1114477178_0:104:2124:1299_1920x0_80_0_0_e72611af3c280c6b0653795143863c02.jpg
ويعد صاروخ "9 إم - 333" أحد الصواريخ الموجهة قصيرة المدى المضادة للطائرات المصممة لاعتراض الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، حسب تقرير نشره موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ويتميز الصاروخ بقدرته على العمل في مختلف الظروف الجوية، كما يستطيع التعامل مع الأهداف المزودة بأنظمة التشويش والخداع البصري والحراري.وأوردت التقارير معلومات فنية عن تصميم الصاروخ أبرزها:ويمكن للصاروخ الروسي أن يشتبك مع أهداف جوية تتحرك بسرعات فوق صوتية تصل إلى 1500 كلم/ ساعة، عندما يكون الهدف الجوي في وضع المواجهة، أو مطاردة أهداف تحلق بسرعات تصل إلى 1100 كلم/ ساعة.ويعتمد نظام توجيه الصاروخ على رادار سلبي ثلاثي القنوات يعمل ضمن النطاقات البصرية وتحت الحمراء، ما يعزز قدرته على تتبع الأهداف ومقاومة وسائل التشويش المعادية.ويمكن إطلاق الصاروخ خلال 8 ثوان من لحظة رصد الهدف الجوي المعادي وتحديد إحداثياته.ويضاف إلى الخصائص الفنية، فإن الصاروخ مصمم للعمل ضمن درجات حرارة تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة فوق الصفر، ما يتيح تشغيله في البيئات القاسية والمتنوعة.ويُستخدم الصاروخ ضمن منظومات الدفاع الجوي القصيرة المدى لتوفير الحماية ضد التهديدات الجوية الحديثة، خصوصا الطائرات المسيرة والأهداف التي تتمكن من اختراق منظومة الدفاع الجوي الأخرى متوسطة وبعيدة المدى عن طريق التحليق على ارتفاعات قريبة جدا من الأرض.
https://sarabic.ae/20201228/أوريون-طائرة-روسية-بدون-طيار-تستخدم-الصواريخ-الموجهة-لأول-مرة-فيديو-1047645544.html
https://sarabic.ae/20241118/كيه-إتش---35-صاروخ-روسي-خارق-لتدمير-السفن-الحربية-من-الجو-1094929960.html
https://sarabic.ae/20250820/أخطر-3-طرازات-من-صواريخ-آر-في-في-الروسية-الخارقة-1103956064.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/12/1114477178_236:0:2124:1416_1920x0_80_0_0_0dd89cc23b31d1d68da282b3cf37a502.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

"9 إم-333".. صاروخ روسي يدمر أهدافا جوية خارقة

14:46 GMT 18.06.2026
© Photoصاروخ "9 إم - 333" أحد الصواريخ الروسية الموجهة قصيرة المدى المضادة للطائرات
صاروخ 9 إم - 333 أحد الصواريخ الروسية الموجهة قصيرة المدى المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Photo
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية المصممة لاعتراض الأهداف الجوية سواء في على مدى بعيد وارتفاعات كبيرة، أو حتى تلك التي تحلق على ارتفاعات منخفضة وتمكنت من الوصول إلى مدى يتراوح بين مئات الأمتار إلى عدة كيلومترات فقط.
ويعد صاروخ "9 إم - 333" أحد الصواريخ الموجهة قصيرة المدى المضادة للطائرات المصممة لاعتراض الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، حسب تقرير نشره موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
طائرة أوريون دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2020
"أوريون" طائرة روسية مسيرة تستخدم الصواريخ الموجهة لأول مرة... فيديو
28 ديسمبر 2020, 09:48 GMT
ويتميز الصاروخ بقدرته على العمل في مختلف الظروف الجوية، كما يستطيع التعامل مع الأهداف المزودة بأنظمة التشويش والخداع البصري والحراري.

وأوردت التقارير معلومات فنية عن تصميم الصاروخ أبرزها:

العيار: 120 مم.
مدى الاشتباك: بين 800 متر و5 كلم.
ارتفاع الاشتباك: يبدأ من 10 أمتار حتى 3.5 كلم.
الوزن: 41 كغ.
الطول: 2.2 متر.
عرض جناحيه: 36 سم.
وزن الرأس الحربي: 5 كغ.
وزن الشحنة المتفجرة: 2.6 كغ.
سرعة الصاروخ أثناء الطيران: 550 م/ ثانية.
ويمكن للصاروخ الروسي أن يشتبك مع أهداف جوية تتحرك بسرعات فوق صوتية تصل إلى 1500 كلم/ ساعة، عندما يكون الهدف الجوي في وضع المواجهة، أو مطاردة أهداف تحلق بسرعات تصل إلى 1100 كلم/ ساعة.
صاروخ روسي جو - سطح من فئة كيه إتش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
"كيه إتش - 35".. صاروخ روسي خارق لتدمير السفن الحربية من الجو
18 نوفمبر 2024, 20:47 GMT
ويعتمد نظام توجيه الصاروخ على رادار سلبي ثلاثي القنوات يعمل ضمن النطاقات البصرية وتحت الحمراء، ما يعزز قدرته على تتبع الأهداف ومقاومة وسائل التشويش المعادية.
ويمكن إطلاق الصاروخ خلال 8 ثوان من لحظة رصد الهدف الجوي المعادي وتحديد إحداثياته.
صاروخ جو - جو روسي طراز آر في في - إم دي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
أخطر 3 طرازات من صواريخ "آر في في" الروسية الخارقة
20 أغسطس 2025, 12:59 GMT
ويضاف إلى الخصائص الفنية، فإن الصاروخ مصمم للعمل ضمن درجات حرارة تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة فوق الصفر، ما يتيح تشغيله في البيئات القاسية والمتنوعة.
ويُستخدم الصاروخ ضمن منظومات الدفاع الجوي القصيرة المدى لتوفير الحماية ضد التهديدات الجوية الحديثة، خصوصا الطائرات المسيرة والأهداف التي تتمكن من اختراق منظومة الدفاع الجوي الأخرى متوسطة وبعيدة المدى عن طريق التحليق على ارتفاعات قريبة جدا من الأرض.
© Sputnik "305 - إي".. صاروخ روسي متعدد الأغراض
 305 - إي.. صاروخ روسي متعدد الأغراض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
"305 - إي".. صاروخ روسي متعدد الأغراض
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала