https://sarabic.ae/20260618/9-إم-333-صاروخ-روسي-يدمر-أهدافا-جوية-خارقة-1114477692.html
"9 إم-333".. صاروخ روسي يدمر أهدافا جوية خارقة
"9 إم-333".. صاروخ روسي يدمر أهدافا جوية خارقة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية المصممة لاعتراض الأهداف الجوية سواء في على مدى بعيد وارتفاعات كبيرة، أو حتى تلك التي تحلق على ارتفاعات منخفضة... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T14:46+0000
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ويعد صاروخ "9 إم - 333" أحد الصواريخ الموجهة قصيرة المدى المضادة للطائرات المصممة لاعتراض الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، حسب تقرير نشره موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ويتميز الصاروخ بقدرته على العمل في مختلف الظروف الجوية، كما يستطيع التعامل مع الأهداف المزودة بأنظمة التشويش والخداع البصري والحراري.وأوردت التقارير معلومات فنية عن تصميم الصاروخ أبرزها:ويمكن للصاروخ الروسي أن يشتبك مع أهداف جوية تتحرك بسرعات فوق صوتية تصل إلى 1500 كلم/ ساعة، عندما يكون الهدف الجوي في وضع المواجهة، أو مطاردة أهداف تحلق بسرعات تصل إلى 1100 كلم/ ساعة.ويعتمد نظام توجيه الصاروخ على رادار سلبي ثلاثي القنوات يعمل ضمن النطاقات البصرية وتحت الحمراء، ما يعزز قدرته على تتبع الأهداف ومقاومة وسائل التشويش المعادية.ويمكن إطلاق الصاروخ خلال 8 ثوان من لحظة رصد الهدف الجوي المعادي وتحديد إحداثياته.ويضاف إلى الخصائص الفنية، فإن الصاروخ مصمم للعمل ضمن درجات حرارة تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة فوق الصفر، ما يتيح تشغيله في البيئات القاسية والمتنوعة.ويُستخدم الصاروخ ضمن منظومات الدفاع الجوي القصيرة المدى لتوفير الحماية ضد التهديدات الجوية الحديثة، خصوصا الطائرات المسيرة والأهداف التي تتمكن من اختراق منظومة الدفاع الجوي الأخرى متوسطة وبعيدة المدى عن طريق التحليق على ارتفاعات قريبة جدا من الأرض.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
"9 إم-333".. صاروخ روسي يدمر أهدافا جوية خارقة
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية المصممة لاعتراض الأهداف الجوية سواء في على مدى بعيد وارتفاعات كبيرة، أو حتى تلك التي تحلق على ارتفاعات منخفضة وتمكنت من الوصول إلى مدى يتراوح بين مئات الأمتار إلى عدة كيلومترات فقط.
ويعد صاروخ "9 إم - 333" أحد الصواريخ الموجهة قصيرة المدى المضادة للطائرات المصممة لاعتراض الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، بما في ذلك الطائرات
والمروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، حسب تقرير نشره موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
28 ديسمبر 2020, 09:48 GMT
ويتميز الصاروخ بقدرته على العمل في مختلف الظروف الجوية، كما يستطيع التعامل مع الأهداف المزودة بأنظمة التشويش والخداع البصري والحراري.
وأوردت التقارير معلومات فنية عن تصميم الصاروخ أبرزها:
مدى الاشتباك: بين 800 متر و5 كلم.
ارتفاع الاشتباك: يبدأ من 10 أمتار حتى 3.5 كلم.
وزن الشحنة المتفجرة: 2.6 كغ.
سرعة الصاروخ أثناء الطيران: 550 م/ ثانية.
ويمكن للصاروخ الروسي أن يشتبك مع أهداف جوية تتحرك بسرعات فوق صوتية تصل إلى 1500 كلم/ ساعة، عندما يكون الهدف الجوي في وضع المواجهة، أو مطاردة أهداف تحلق بسرعات تصل إلى 1100 كلم/ ساعة.
18 نوفمبر 2024, 20:47 GMT
ويعتمد نظام توجيه الصاروخ على رادار سلبي ثلاثي القنوات يعمل ضمن النطاقات البصرية وتحت الحمراء، ما يعزز قدرته على تتبع الأهداف ومقاومة وسائل التشويش المعادية.
ويمكن إطلاق الصاروخ
خلال 8 ثوان من لحظة رصد الهدف الجوي المعادي وتحديد إحداثياته.
ويضاف إلى الخصائص الفنية، فإن الصاروخ مصمم للعمل ضمن درجات حرارة تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة فوق الصفر، ما يتيح تشغيله في البيئات القاسية والمتنوعة.
ويُستخدم الصاروخ ضمن منظومات الدفاع الجوي القصيرة المدى لتوفير الحماية ضد التهديدات الجوية الحديثة، خصوصا الطائرات المسيرة
والأهداف التي تتمكن من اختراق منظومة الدفاع الجوي الأخرى متوسطة وبعيدة المدى عن طريق التحليق على ارتفاعات قريبة جدا من الأرض.