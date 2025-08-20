أخطر 3 طرازات من صواريخ "آر في في" الروسية الخارقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أخطر 3 طرازات من صواريخ "آر في في" الروسية الخارقة
أخطر 3 طرازات من صواريخ "آر في في" الروسية الخارقة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم 689 طائرة هجومية و833 مقاتلة يتم تجهيزها بصواريخ "جو - جو" تجعلها من أخطر الطائرات الحربية في العالم وتمكنها من...
2025-08-20T12:59+0000
2025-08-20T12:59+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/03/1084663394_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_01d3dae869aa0a76080995ad5f62cb8a.jpg
وتعد صواريخ "آر في في" أحد طرازات صواريخ "جو - جو" التي تطورها روسيا بـ 3 نسخ يمكنها التعامل مع الأهداف المعادية في النطاق المتوسط والبعيد على ارتفاعات تصل إلى 25 ألف متر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذه الصواريخ مصممة لتدمير جميع الأهداف الجوية المعادية التي تشمل:صاروخ "آر في في - إيه إي"يصنف ضمن صواريخ "جو - جو" متوسطة المدى، التي تمكن الطائرات الروسية من تدمير قائمة واسعة من الأهداف الجوية تشمل:ويتميز هذا الصاروخ بقدرته على تدمير الأهداف على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية وفي ظروف التشويش الراداري.ويمكن تسليح النسخ المختلفة من طائرات "ميغ" و"سوخوي" بهذا الصاروخ، الذي يمكنه اعتراض أهداف تحلق بسرعة خارقة تصل إلى 3600 كلم/ ساعة.صاروخ "آر في في - إس دي"يصنف ضمن صواريخ "جو - جو" متوسطة المدى ويمكنه تدمير الأهداف الجوية أيا كانت زاوية إطلاقه، وتكون فاعلية كبيرة في مدى يصل لـ 110 كيلومترات حتى في ظروف التشويش الراداري، ويصنف ضمن الصواريخ التي لا تحتاج إلى توجيه بعد الإطلاق ما يعني معدلات أمان أعلى للطائرات التي تستخدمه.صاروخ "آر في في - بي دي"هو الأكثر خطورة من فئة صواريخ "جو - جو" بعيدة المدى من هذا الطراز لأنه مصمم للاستخدام ضد أخطر الأهداف الجوية المعادية في أي وقت ومن أي زاوية إطلاق مع قدرته على مقاومة جميع ظروف التشويش الراداري.يصل مدى الصاروخ إلى 200 كيلومترا ويمكنه الاشتباك مع أهداف تحلق بسرعة 2500 كلم في الساعة على ارتفاعات تبدأ من 15 مترا حتى 25 كيلومترا.
أخطر 3 طرازات من صواريخ "آر في في" الروسية الخارقة

12:59 GMT 20.08.2025
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم 689 طائرة هجومية و833 مقاتلة يتم تجهيزها بصواريخ "جو - جو" تجعلها من أخطر الطائرات الحربية في العالم وتمكنها من مواجهة جميع أنواع الطائرات المعادية من الجيلين الرابع والخامس.
وتعد صواريخ "آر في في" أحد طرازات صواريخ "جو - جو" التي تطورها روسيا بـ 3 نسخ يمكنها التعامل مع الأهداف المعادية في النطاق المتوسط والبعيد على ارتفاعات تصل إلى 25 ألف متر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
صاروخ جو أرض روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
"كيه إتش-38".. صاروخ "جو - أرض" روسي بقدرات خارقة
21 نوفمبر 2024, 11:56 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذه الصواريخ مصممة لتدمير جميع الأهداف الجوية المعادية التي تشمل:
المقاتلات.
الطائرات الهجومية.
القاذفات.
المروحيات.
طائرات النقل العسكري.
الصواريخ المجنحة.

صاروخ "آر في في - إيه إي"

يصنف ضمن صواريخ "جو - جو" متوسطة المدى، التي تمكن الطائرات الروسية من تدمير قائمة واسعة من الأهداف الجوية تشمل:
ويتميز هذا الصاروخ بقدرته على تدمير الأهداف على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية وفي ظروف التشويش الراداري.
ويمكن تسليح النسخ المختلفة من طائرات "ميغ" و"سوخوي" بهذا الصاروخ، الذي يمكنه اعتراض أهداف تحلق بسرعة خارقة تصل إلى 3600 كلم/ ساعة.
ميغ 35 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2021
تدمر أهدافها الجوية قبل المواجهة... الجيش الروسي يحصل على 6 مقاتلات خارقة.. فيديو
15 مارس 2021, 09:22 GMT

صاروخ "آر في في - إس دي"

يصنف ضمن صواريخ "جو - جو" متوسطة المدى ويمكنه تدمير الأهداف الجوية أيا كانت زاوية إطلاقه، وتكون فاعلية كبيرة في مدى يصل لـ 110 كيلومترات حتى في ظروف التشويش الراداري، ويصنف ضمن الصواريخ التي لا تحتاج إلى توجيه بعد الإطلاق ما يعني معدلات أمان أعلى للطائرات التي تستخدمه.

صاروخ "آر في في - بي دي"

هو الأكثر خطورة من فئة صواريخ "جو - جو" بعيدة المدى من هذا الطراز لأنه مصمم للاستخدام ضد أخطر الأهداف الجوية المعادية في أي وقت ومن أي زاوية إطلاق مع قدرته على مقاومة جميع ظروف التشويش الراداري.
يصل مدى الصاروخ إلى 200 كيلومترا ويمكنه الاشتباك مع أهداف تحلق بسرعة 2500 كلم في الساعة على ارتفاعات تبدأ من 15 مترا حتى 25 كيلومترا.
صاروخ روسي يدمر 9 أهداف عسكرية في البر والبحر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
صاروخ روسي يدمر 9 أهداف عسكرية في البر والبحر
