أخطر 3 طرازات من صواريخ "آر في في" الروسية الخارقة

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم 689 طائرة هجومية و833 مقاتلة يتم تجهيزها بصواريخ "جو - جو" تجعلها من أخطر الطائرات الحربية في العالم وتمكنها من... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

الجيش الروسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/03/1084663394_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_01d3dae869aa0a76080995ad5f62cb8a.jpg

وتعد صواريخ "آر في في" أحد طرازات صواريخ "جو - جو" التي تطورها روسيا بـ 3 نسخ يمكنها التعامل مع الأهداف المعادية في النطاق المتوسط والبعيد على ارتفاعات تصل إلى 25 ألف متر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذه الصواريخ مصممة لتدمير جميع الأهداف الجوية المعادية التي تشمل:صاروخ "آر في في - إيه إي"يصنف ضمن صواريخ "جو - جو" متوسطة المدى، التي تمكن الطائرات الروسية من تدمير قائمة واسعة من الأهداف الجوية تشمل:ويتميز هذا الصاروخ بقدرته على تدمير الأهداف على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية وفي ظروف التشويش الراداري.ويمكن تسليح النسخ المختلفة من طائرات "ميغ" و"سوخوي" بهذا الصاروخ، الذي يمكنه اعتراض أهداف تحلق بسرعة خارقة تصل إلى 3600 كلم/ ساعة.صاروخ "آر في في - إس دي"يصنف ضمن صواريخ "جو - جو" متوسطة المدى ويمكنه تدمير الأهداف الجوية أيا كانت زاوية إطلاقه، وتكون فاعلية كبيرة في مدى يصل لـ 110 كيلومترات حتى في ظروف التشويش الراداري، ويصنف ضمن الصواريخ التي لا تحتاج إلى توجيه بعد الإطلاق ما يعني معدلات أمان أعلى للطائرات التي تستخدمه.صاروخ "آر في في - بي دي"هو الأكثر خطورة من فئة صواريخ "جو - جو" بعيدة المدى من هذا الطراز لأنه مصمم للاستخدام ضد أخطر الأهداف الجوية المعادية في أي وقت ومن أي زاوية إطلاق مع قدرته على مقاومة جميع ظروف التشويش الراداري.يصل مدى الصاروخ إلى 200 كيلومترا ويمكنه الاشتباك مع أهداف تحلق بسرعة 2500 كلم في الساعة على ارتفاعات تبدأ من 15 مترا حتى 25 كيلومترا.

