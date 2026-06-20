https://sarabic.ae/20260620/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-5-جنود-إسرائيليين-في-جنوب-لبنان-خلال-48-ساعة-1114550225.html
الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان خلال 48 ساعة
الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان خلال 48 ساعة
سبوتنيك عربي
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إن خمسة عسكريين من الجيش الإسرائيلي قُتلوا خلال الأعمال القتالية في جنوب لبنان على مدى اليومين الماضيين. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T22:17+0000
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وقال المتحدث: "لقد فقدنا خمسة جنود من الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ48 الماضية".وفي الوقت نفسه، أوضح المتحدث أن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليًا في جنوب لبنان في وضع دفاعي وفقًا لتعليمات القيادة الإسرائيلية، ولا يبادر بإطلاق النار.وأشار أيضًا إلى أن الإجراءات الدفاعية الإسرائيلية تشمل حق الرد، إذا لم يلتزم "حزب الله" بوقف إطلاق النار، واستمر في إطلاق النار على المواقع الإسرائيلية أو على المدنيين في شمال إسرائيل.
https://sarabic.ae/20260620/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-عسكرييه-وإصابة-3-آخرين-في-معارك-جنوبي-لبنان-1114547006.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم
الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان خلال 48 ساعة
22:17 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 03:42 GMT 21.06.2026)
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إن خمسة عسكريين من الجيش الإسرائيلي قُتلوا خلال الأعمال القتالية في جنوب لبنان على مدى اليومين الماضيين.
وقال المتحدث: "لقد فقدنا خمسة جنود من الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ48 الماضية
".
وأضاف أن الجنود قُتلوا في هجمات نفذتها جماعة "حزب الله" اللبنانية.
وفي الوقت نفسه، أوضح المتحدث أن الجيش الإسرائيلي
يعمل حاليًا في جنوب لبنان في وضع دفاعي وفقًا لتعليمات القيادة الإسرائيلية، ولا يبادر بإطلاق النار.
وأشار أيضًا إلى أن الإجراءات الدفاعية الإسرائيلية تشمل حق الرد، إذا لم يلتزم "حزب الله" بوقف إطلاق النار، واستمر في إطلاق النار على المواقع الإسرائيلية أو على المدنيين في شمال إسرائيل.