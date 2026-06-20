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العراق يطلق أول بئر استكشافية في الشمال منذ 1978 في خطوة نفطية تاريخية
العراق يطلق أول بئر استكشافية في الشمال منذ 1978 في خطوة نفطية تاريخية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، بدء حفر أول بئر استكشافية في المحافظات الشمالية منذ عام 1978، ضمن قضاء أمرلي في محافظة صلاح الدين، في خطوة تهدف إلى... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت الوزارة، في بيان، إن المشروع يتم تنفيذه بموجب عقد ثلاثي بين شركة نفط الشمال وشركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية، تنفيذا لتوجيهات وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير، الذي أكد أن حفر البئر يمثل محطة مهمة لإعادة تفعيل النشاط الاستكشافي في المناطق الواعدة بعد عقود من التوقف.وأضاف خضير أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامجها الرامية إلى زيادة الاحتياطيات المؤكدة وتعويض المستنزف منها، عبر التوسع في حفر الآبار الاستكشافية والاستفادة من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بما يدعم الخطط التنموية والاقتصادية للعراق ويعزز مكانته بين الدول المالكة للثروات النفطية والغازية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار وزير النفط العراقي إلى أن تنمية الخزين الهيدروكاربوني ستسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية المستقبلية للعراق، وتوفير مرونة أكبر في إدارة الإنتاج والصادرات النفطية، فضلا عن تحقيق عوائد اقتصادية تدعم مسار التنمية المستدامة في البلاد.
https://sarabic.ae/20260620/نفط-العراق-يجد-طريقا-جديدا-كيف-تحولت-سوريا-لبوابة-نفطية-بعد-أزمة-مضيق-هرمز-1114532074.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق يطلق أول بئر استكشافية في الشمال منذ 1978 في خطوة نفطية تاريخية
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، بدء حفر أول بئر استكشافية في المحافظات الشمالية منذ عام 1978، ضمن قضاء أمرلي في محافظة صلاح الدين، في خطوة تهدف إلى تنشيط أعمال الاستكشاف وتعزيز الاحتياطيات الوطنية من النفط والغاز.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المشروع يتم تنفيذه بموجب عقد ثلاثي بين شركة نفط الشمال وشركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية، تنفيذا لتوجيهات وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير، الذي أكد أن حفر البئر يمثل محطة مهمة لإعادة تفعيل النشاط الاستكشافي في المناطق الواعدة بعد عقود من التوقف.
وأضاف خضير أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامجها الرامية إلى زيادة الاحتياطيات المؤكدة وتعويض المستنزف منها، عبر التوسع في حفر الآبار الاستكشافية والاستفادة من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بما يدعم الخطط التنموية والاقتصادية للعراق ويعزز مكانته بين الدول المالكة للثروات النفطية والغازية، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأشار وزير النفط العراقي إلى أن تنمية الخزين الهيدروكاربوني ستسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية المستقبلية للعراق، وتوفير مرونة أكبر في إدارة الإنتاج والصادرات النفطية، فضلا عن تحقيق عوائد اقتصادية تدعم مسار التنمية المستدامة في البلاد.