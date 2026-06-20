اليمن.. 25 قتيلا وجريحا في مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" جنوب وغربي البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
On air
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من مونديال 2026 .. هل أصبح المغرب ومصر الأمل العربي الأكبر؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:46 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
الحوادث البحرية تحصد مزيداً من الأرواح… وهل يعود لبنان إلى خريطة التجارة والطاقة العالمية؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
توتر العلاقة بين ترامب ونتنياهو بسبب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا تبحث عن استمرار المواجهة مع روسيا… أميركا وايران من التفاهم الى شياطين عُقد التفاصيل؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:33 GMT
21 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
10:03 GMT
29 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:44 GMT
5 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
روسيا: واشنطن قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية... تأجيل اجتماع سويسرا بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260620/اليمن-25-قتيلا-وجريحا-في-مواجهات-بين-الجيش-وأنصار-الله-جنوب-وغربي-البلاد-1114547278.html
اليمن.. 25 قتيلا وجريحا في مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" جنوب وغربي البلاد
اليمن.. 25 قتيلا وجريحا في مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" جنوب وغربي البلاد
سبوتنيك عربي
قُتل وأصيب 25 شخصا، اليوم السبت، إثر مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظتي تعز والحديدة الساحليتين. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T18:52+0000
2026-06-20T18:52+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103174/86/1031748612_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_6fea3167e4504e3382e6557a70284f81.jpg
وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، بأن مواجهات دارت بين قوات اللواء 17 مشاة في الجيش اليمني ومجموعة من مقاتلي "أنصار الله" في محافظة تعز، إثر هجوم للجماعة على مواقع عسكرية في جبهة المبهاء بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز.على الصعيد الميداني أيضاً ولكن في محافظة الحديدة المجاورة، قُتل قائد قيادي ميداني في القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة اليمنية واثنان من جنوده، إثر مواجهات مع جماعة "أنصار الله" جنوبي المحافظة الساحلية.وذكر المصدر أن قوات اللواء 13 مشاة تصدت لمحاولة تقدم "أنصار الله" بعد مواجهات أسفرت عن مقتل قائد السرية الثانية في اللواء "الملازم سلمان سالم تمن" وجنديين من أفراده وإصابة 5 آخرين، فيما قُتل 4 مهاجمين من "أنصار الله".ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، مدعومًا بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.
https://sarabic.ae/20260619/أنصار-الله-اليمنية-تحذر-إسرائيل-من-استمرار-هجماتها-على-لبنان-1114524393.html
https://sarabic.ae/20260616/الحكومة-اليمنية-تدعو-شركات-الطيران-إلى-استئناف-وتشغيل-رحلاتها-إلى-مطار-عدن-1114416469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103174/86/1031748612_367:0:3556:2392_1920x0_80_0_0_89eb7f38f6361129bc80d3b05f8f78d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله

اليمن.. 25 قتيلا وجريحا في مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" جنوب وغربي البلاد

18:52 GMT 20.06.2026
© AP Photo / Hani Mohammedالجيش اليمني
الجيش اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
قُتل وأصيب 25 شخصا، اليوم السبت، إثر مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظتي تعز والحديدة الساحليتين.
وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، بأن مواجهات دارت بين قوات اللواء 17 مشاة في الجيش اليمني ومجموعة من مقاتلي "أنصار الله" في محافظة تعز، إثر هجوم للجماعة على مواقع عسكرية في جبهة المبهاء بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز.
وأضاف أن "اللواء 17 مشاة تمكن من صد هجوم "أنصار الله"، إثر مواجهات استمرت أكثر من ساعة، قُتل خلالها ضابط برتبة ملازم وأصيب 4 جنود، في حين سقط قتيلان و6 جرحى في صفوف الجماعة".
أحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
"أنصار الله" اليمنية تحذر إسرائيل من استمرار هجماتها على لبنان
أمس, 19:04 GMT
على الصعيد الميداني أيضاً ولكن في محافظة الحديدة المجاورة، قُتل قائد قيادي ميداني في القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة اليمنية واثنان من جنوده، إثر مواجهات مع جماعة "أنصار الله" جنوبي المحافظة الساحلية.

وأفاد مصدر في القوات اليمنية المشتركة لـ"سبوتنيك"، بأن مجموعة من "أنصار الله" نفذت محاولة تقدم صوب مرتفعات على خطوط التماس مع اللواء 13 مشاة التابع للفرقة الأولى مشاة في جبهة حَيْس جنوب شرقي مدينة الحديدة.

وذكر المصدر أن قوات اللواء 13 مشاة تصدت لمحاولة تقدم "أنصار الله" بعد مواجهات أسفرت عن مقتل قائد السرية الثانية في اللواء "الملازم سلمان سالم تمن" وجنديين من أفراده وإصابة 5 آخرين، فيما قُتل 4 مهاجمين من "أنصار الله".
مطار عدن الدولي، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
الحكومة اليمنية تدعو شركات الطيران إلى استئناف وتشغيل رحلاتها إلى مطار عدن
16 يونيو, 20:23 GMT
وتأتي المواجهات في محافظتي تعز والحديدة، غداة قتال مماثل بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في محافظة الضَالِع أوقع 5 قتلى بينهم جنديان و7 جرحى.
ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، مدعومًا بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала