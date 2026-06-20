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اليمن.. 25 قتيلا وجريحا في مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" جنوب وغربي البلاد
اليمن.. 25 قتيلا وجريحا في مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" جنوب وغربي البلاد
سبوتنيك عربي
قُتل وأصيب 25 شخصا، اليوم السبت، إثر مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظتي تعز والحديدة الساحليتين. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، بأن مواجهات دارت بين قوات اللواء 17 مشاة في الجيش اليمني ومجموعة من مقاتلي "أنصار الله" في محافظة تعز، إثر هجوم للجماعة على مواقع عسكرية في جبهة المبهاء بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز.على الصعيد الميداني أيضاً ولكن في محافظة الحديدة المجاورة، قُتل قائد قيادي ميداني في القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة اليمنية واثنان من جنوده، إثر مواجهات مع جماعة "أنصار الله" جنوبي المحافظة الساحلية.وذكر المصدر أن قوات اللواء 13 مشاة تصدت لمحاولة تقدم "أنصار الله" بعد مواجهات أسفرت عن مقتل قائد السرية الثانية في اللواء "الملازم سلمان سالم تمن" وجنديين من أفراده وإصابة 5 آخرين، فيما قُتل 4 مهاجمين من "أنصار الله".ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، مدعومًا بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله
اليمن.. 25 قتيلا وجريحا في مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" جنوب وغربي البلاد
قُتل وأصيب 25 شخصا، اليوم السبت، إثر مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظتي تعز والحديدة الساحليتين.
وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، بأن مواجهات دارت بين قوات اللواء 17 مشاة في الجيش اليمني ومجموعة من مقاتلي "أنصار الله" في محافظة تعز، إثر هجوم للجماعة على مواقع عسكرية في جبهة المبهاء بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز.
وأضاف أن "اللواء 17 مشاة تمكن من صد هجوم "أنصار الله"، إثر مواجهات استمرت أكثر من ساعة، قُتل خلالها ضابط برتبة ملازم وأصيب 4 جنود، في حين سقط قتيلان و6 جرحى في صفوف الجماعة".
على الصعيد الميداني
أيضاً ولكن في محافظة الحديدة المجاورة، قُتل قائد قيادي ميداني في القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة اليمنية واثنان من جنوده، إثر مواجهات مع جماعة "أنصار الله" جنوبي المحافظة الساحلية.
وأفاد مصدر في القوات اليمنية المشتركة لـ"سبوتنيك"، بأن مجموعة من "أنصار الله" نفذت محاولة تقدم صوب مرتفعات على خطوط التماس مع اللواء 13 مشاة التابع للفرقة الأولى مشاة في جبهة حَيْس جنوب شرقي مدينة الحديدة.
وذكر المصدر أن قوات اللواء 13 مشاة تصدت لمحاولة تقدم "أنصار الله" بعد مواجهات أسفرت عن مقتل قائد السرية الثانية في اللواء "الملازم سلمان سالم تمن" وجنديين من أفراده وإصابة 5 آخرين، فيما قُتل 4 مهاجمين من "أنصار الله".
وتأتي المواجهات في محافظتي تعز والحديدة، غداة قتال مماثل بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في محافظة الضَالِع أوقع 5 قتلى بينهم جنديان و7 جرحى.
ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة
بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، مدعومًا بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.